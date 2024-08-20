"Sinema Öldü" Succession'ın Logan Roy'u, Marvel Evrenini Çok Ağır Sözlerle Suçladı

'Artık televizyon sinemanın eskiden yaptığını yapıyor. Bence sinema çok kötü durumda. Filmler gişe başarısı uğruna olay örgüsü kurabilme işini kaybetti. Hollywood özgünlüğünü kaybetti, çökmeye başladı. Maalesef artık sinemada hep aynı şeyleri görüyoruz.'