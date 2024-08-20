"Sinema Öldü" Succession'ın Logan Roy'u, Marvel Evrenini Çok Ağır Sözlerle Suçladı
"Sinema Öldü" Succession'ın Logan Roy'u, Marvel Evrenini Çok Ağır Sözlerle Suçladı
Şimdilerde 'Succession' dizisiyle tüm dünyaya nam salan usta aktör Brian Cox, Marvel'ı sinemanın çöküşüyle suçladı. Gelin iddiasının ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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'Truva' filminin Agamemnon'u, 'Deadwood'un Jack Langrishe'ı ve son olarak 'Succession' dizisinin Logan Roy'u. Televizyon ve sinema dünyasına rol aldığı harika yapımlarla damga vuran Brian Cox, geçtiğimiz günlerde sinemanın gidişatı üzerine çok dikkat çekecek iğneleyici açıklamalar yaptı.
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Variety'nin aktardığı habere göre, 78 yaşındaki ünlü oyuncu, sinema sektörünün gözle görülür bir şekilde çökmesinden Marvel Sinematik Evreni'ni sorumlu tuttu.
Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde konuşan Brian Cox yaptığı açıklamada Marvel'ın gişe hasılatı kıran son filmi Deadpool ve Wolverine'i örnek gösterdi.
Ve ardından şu sözleri ekledi:
Şu an tüm dünyada 'Succession' dizisiyle tanınan Brian Cox, 2003 yılında Marvel yapımı 'X2: X-Men United' filminde rol almıştı. Emmy ödüllü İskoç aktör bu filmde William Stryker rolünü canlandırmıştı.
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Siz Brian Cox'un Marvel eleştirisine ne diyorsunuz? Dediği gibi sinema Marvel yüzünden öldü mü? Yorumlara buyrun...
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