Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
"Sinema Öldü" Succession'ın Logan Roy'u, Marvel Evrenini Çok Ağır Sözlerle Suçladı

"Sinema Öldü" Succession'ın Logan Roy'u, Marvel Evrenini Çok Ağır Sözlerle Suçladı

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 19:11 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 19:13

Şimdilerde 'Succession' dizisiyle tüm dünyaya nam salan usta aktör Brian Cox, Marvel'ı sinemanın çöküşüyle suçladı. Gelin iddiasının ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Truva' filminin Agamemnon'u, 'Deadwood'un Jack Langrishe'ı ve son olarak 'Succession' dizisinin Logan Roy'u. Televizyon ve sinema dünyasına rol aldığı harika yapımlarla damga vuran Brian Cox, geçtiğimiz günlerde sinemanın gidişatı üzerine çok dikkat çekecek iğneleyici açıklamalar yaptı.

'Truva' filminin Agamemnon'u, 'Deadwood'un Jack Langrishe'ı ve son olarak 'Succession' dizisinin Logan Roy'u. Televizyon ve sinema dünyasına rol aldığı harika yapımlarla damga vuran Brian Cox, geçtiğimiz günlerde sinemanın gidişatı üzerine çok dikkat çekecek iğneleyici açıklamalar yaptı.

Variety'nin aktardığı habere göre, 78 yaşındaki ünlü oyuncu, sinema sektörünün gözle görülür bir şekilde çökmesinden Marvel Sinematik Evreni'ni sorumlu tuttu.

Variety'nin aktardığı habere göre, 78 yaşındaki ünlü oyuncu, sinema sektörünün gözle görülür bir şekilde çökmesinden Marvel Sinematik Evreni'ni sorumlu tuttu.

Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde konuşan Brian Cox yaptığı açıklamada Marvel'ın gişe hasılatı kıran son filmi Deadpool ve Wolverine'i örnek gösterdi.

Ve ardından şu sözleri ekledi:

Ve ardından şu sözleri ekledi:

'Artık televizyon sinemanın eskiden yaptığını yapıyor. Bence sinema çok kötü durumda. Filmler gişe başarısı uğruna olay örgüsü kurabilme işini kaybetti. Hollywood özgünlüğünü kaybetti, çökmeye başladı. Maalesef artık sinemada hep aynı şeyleri görüyoruz.'

Şu an tüm dünyada 'Succession' dizisiyle tanınan Brian Cox, 2003 yılında Marvel yapımı 'X2: X-Men United' filminde rol almıştı. Emmy ödüllü İskoç aktör bu filmde William Stryker rolünü canlandırmıştı.

Şu an tüm dünyada 'Succession' dizisiyle tanınan Brian Cox, 2003 yılında Marvel yapımı 'X2: X-Men United' filminde rol almıştı. Emmy ödüllü İskoç aktör bu filmde William Stryker rolünü canlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz Brian Cox'un Marvel eleştirisine ne diyorsunuz? Dediği gibi sinema Marvel yüzünden öldü mü? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın