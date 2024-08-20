Menendez Bunlar! Netflix'in Dahmer'e Benzer Yeni Dizisi İzleyicilerde Aşırı Heyecan Uyandırdı
Menendez Bunlar! Netflix'in Dahmer'e Benzer Yeni Dizisi İzleyicilerde Aşırı Heyecan Uyandırdı
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Milwaukee Canavarı olarak da bilinen yamyam Jeffrey Dahmer'in hikayesi dizi olarak Netflix'te yayınlanmış ve geniş kitlelerce beğenilmişti hatırlıyorsanız.
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Şimdi de 'Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinin yaratıcıları Ryan Murphy ve Ian Brennan yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Netflix, 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi' adındaki diziden ilk fragmanı paylaştı. Başrollerinde Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez ve Javier Bardem'in rol aldığı yapım özellikle 'Dahmer' hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
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8. "Beklemedeyiz"
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