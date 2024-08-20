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Menendez Bunlar! Netflix'in Dahmer'e Benzer Yeni Dizisi İzleyicilerde Aşırı Heyecan Uyandırdı

Menendez Bunlar! Netflix'in Dahmer'e Benzer Yeni Dizisi İzleyicilerde Aşırı Heyecan Uyandırdı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 18:27

'Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinin yaratıcıları Ryan Murphy ve Ian Brennan'dan yepyeni bir dizi geliyor. Gelin önce Netflix'in paylaştığı fragmana, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Milwaukee Canavarı olarak da bilinen yamyam Jeffrey Dahmer'in hikayesi dizi olarak Netflix'te yayınlanmış ve geniş kitlelerce beğenilmişti hatırlıyorsanız.

Milwaukee Canavarı olarak da bilinen yamyam Jeffrey Dahmer'in hikayesi dizi olarak Netflix'te yayınlanmış ve geniş kitlelerce beğenilmişti hatırlıyorsanız.

Şimdi de 'Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinin yaratıcıları Ryan Murphy ve Ian Brennan yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Şimdi de 'Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinin yaratıcıları Ryan Murphy ve Ian Brennan yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Netflix, 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi' adındaki diziden ilk fragmanı paylaştı. Başrollerinde Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez ve Javier Bardem'in rol aldığı yapım özellikle 'Dahmer' hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Netflix, 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi' adındaki diziden ilk fragmanı paylaştı. Başrollerinde Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez ve Javier Bardem'in rol aldığı yapım özellikle 'Dahmer' hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gelin 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi'nin fragmanına, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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8. "Beklemedeyiz"

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