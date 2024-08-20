Aşk Romanı Yazan Stranger Things'in Yıldızından Yeni Bir Film Geliyor
Aşk Romanı Yazan Stranger Things'in Yıldızından Yeni Bir Film Geliyor
Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, yazdığı romanı Netflix için film haline getirmek için çalışmalara başladı. Detaylar içerikte!
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Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, dizi ve sinema kariyerini bambaşka bir boyutta ilerletmeye başladı. Ünlü oyuncu şimdilerde ilk romanı Nineteen Steps'i (On Dokuz Adım) Netflix yapımı bir filme dönüştürmek için hazırlıklara başladı.
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Brown'ın tarihi ve aşk romanı için sinema dünyası şimdiden seferber olmaya başladı. Neden olmasın ki? Stranger Things'in yanı sıra ünlü oyuncu Netflix'te gösterime giren 'Enola Holmes' ve 'Damsel' yapımlarında rol almıştı.
Ayrıca 'The Electric State' adlı filmle Netflix'te ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Deadline'ın haberine göre Millie Bobby Brown, 'Nineteen Things'in hem yapımcılığını üstlenecek hem de rol almak için görüşmelere katılacak.
2. Dünya Savaşı'nda geçen film, 18 yaşındaki Londralı bir kadının Amerikalı bir askere aşık olmasını ekranlara getirecek.
20 yaşındaki Stranger Things yıldızı 'Nineteen Things' romanını yazarken büyükannesinin hayatından esinlenmiş. Siz 'Eleven' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Millie Bobby Brown'ın bu üretkenliğine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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