Gerçek Bir Kadın Cinayetini Konu Alan Netflix'teki 'Laci Peterson Cinayeti' İzleyenleri Çok Üzdü
Gerçek Bir Kadın Cinayetini Konu Alan Netflix'teki 'Laci Peterson Cinayeti' İzleyenleri Çok Üzdü
2002 yılında Laci Peterson adlı bir kadın öldürüldü ve ölümünden eşi sorumlu tutuldu. Genç kadının cinayeti ABD'yi derinden sarstı. Geçtiğimiz günlerde kurbanın ailesi ve arkadaşlarının trajik olayı 22 yıl sonra anlattığı bir suç belgeseli yayınlandı. Mini dizi olarak yayınlanan ve üç bölümden oluşan 'Laci Peterson Cinayeti' izleyenler tarafından çok beğenildi.
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2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri bir cinayet vakasıyla sarsılmıştı. 28 yaşındaki Laci Peterson adlı bir kadın 8 aylık hamileyken ortadan kaybolmuş ve öldürülmüştü.
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Cinayet davasından ise Laci'nin eşi Scott mahkum edilmişti. Aradan geçen 22 yıldan sonra Laci'nin annesi ve arkadaşları bu trajik olayı konuşmak için bir araya geldi.
Geçtiğimiz günlerde Netflix'te 'Laci Peterson Cinayeti' adında bir suç belgeseli yayınlandı. 2002'deki cinayet davasını derinden inceleyen bu mini dizi izleyenler tarafından çok beğenildi ama bir o kadar da üzdü. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
1. "Laci Peterson'ın yeni belgeselini izliyorum ve bu adamların boşanmaktan daha iyi bir çözüm olarak cinayeti düşünmelerini asla ama asla anlayamayacağım..."
2. "Netflix'te Laci Peterson belgeselini izlerken en çok dikkatimi çeken şey Scott'ın ailesinin bir hayal dünyasında yaşadığı ve Amber Frey'in de çok iyi bir Amerikan kahramanı olduğu oldu."
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3. "Netflix'te Laci Peterson belgeselini izliyorum ve üzgünüm, Scott Peterson'ın kız kardeşi çok hayalperest"
4. "Scott Peterson'ın hamile karısı Laci'yi öldürmesiyle ilgili Netflix belgeselini izledim. Ailesinin hâlâ onun masum olduğunu düşünmesi tam bir delilik ve gerçekten tanıdığınızı düşündüğünüz birinin iğrenç bir suça karıştığını düşündüğünüzde düşüncelerinizin ne kadar bulanıklaşabileceğini fark etmenizi sağlıyor"
5. "Hayal dünyasında yaşayanları görmek ister misin? @netflix Laci Peterson belgeselindeki Scott Peterson'ın kız kardeşlerine bak, vay canına."
6. "American Murder: Laci Peterson'ı izlerken pek fazla yeni şey öğrenmiyorsunuz ama bu cinayetin ne kadar anlamsız olduğunu ve Laci'nin muhtemelen bunu tahmin edemediğini hatırlıyorsunuz. Kocasını seviyordu ve ona güveniyordu. Herhangi birinin onun masum olduğunu düşünmesi benim aklımı karıştırıyor."
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8. "Netflix'in Amerikan Cinayeti: Laci Peterson, iki saatlik bir süre boyunca imada bulunuyor, sonra çıkarımda bulunuyor ve sonra da kocanın cinayetten suçlu olduğunu doğruluyor. Yolculuk ve olay örgüsü bükülmesi yok. Ve yine de ilgi çekici, çünkü Netflix belgesel yapımında çok iyi."
9. "Netflix'te American Murders'ı izliyorduk. Önce Laci Peterson'ı ve şimdi The Family Next Door. Bu adamların eşlerinden boşanmamaları çılgınca çünkü aptal gibi görünmek istemiyorlar. Bu yüzden onları öldürüyorlar. WTF?!"
10. "Bu Laci Peterson Netflix belgeseli beni ağlattı. Kadından boşanıp çocuk nafakası ödeyemez miydi?"
11. "Netflix'teki Laci Peterson belgeselinde kocanın bunu yaptığına hemen inandım çünkü belgesele kocanın golf oynadığını ve şimdi de balık tutma gezisinde olduğunu söyleyerek başlamadılar mı? 10 dakikada çözüldü"
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