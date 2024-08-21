Gerçek Bir Kadın Cinayetini Konu Alan Netflix'teki 'Laci Peterson Cinayeti' İzleyenleri Çok Üzdü

2002 yılında Laci Peterson adlı bir kadın öldürüldü ve ölümünden eşi sorumlu tutuldu. Genç kadının cinayeti ABD'yi derinden sarstı. Geçtiğimiz günlerde kurbanın ailesi ve arkadaşlarının trajik olayı 22 yıl sonra anlattığı bir suç belgeseli yayınlandı. Mini dizi olarak yayınlanan ve üç bölümden oluşan 'Laci Peterson Cinayeti' izleyenler tarafından çok beğenildi.