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Recep İvedik'te Kamyoncu Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncunun Seslendirdiği Filmleri Duyunca Şaşıracaksınız!

Recep İvedik'te Kamyoncu Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncunun Seslendirdiği Filmleri Duyunca Şaşıracaksınız!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 15:58

'Recep İvedik' serisinde Kamyoncu Halil karakteriyle tanıdığımız Hakan Akın meğer pek çok kült filmde seslendirme yapmış. X/Twitter'da @Perditaaaaa adlı bir kullanıcı attığı bir tweet ile bunu paylaştı, tabii duyanlar şaşırdı. Detaylar içerikte!

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Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hakan Akın'ı bugün herkes 'Recep İvedik' filmindeki o çok meşhur Kamyoncu Halil karakteriyle tanıyor.

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hakan Akın'ı bugün herkes 'Recep İvedik' filmindeki o çok meşhur Kamyoncu Halil karakteriyle tanıyor.

Ama çoğu insan bilmiyor ki kendisi aslında Hollywood'un pek çok kült filminde seslendirme sanatçısı olarak çalışmış!

Ama çoğu insan bilmiyor ki kendisi aslında Hollywood'un pek çok kült filminde seslendirme sanatçısı olarak çalışmış!

İşte bunu bize fark ettirenler arasında bugün X/Twitter'da @Perditaaaaa adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı var.

İşte bunu bize fark ettirenler arasında bugün X/Twitter'da @Perditaaaaa adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı var.
twitter.com

Tabii bu bilgi karşısında şaşırmayanlar yok değil:

Tabii bu bilgi karşısında şaşırmayanlar yok değil:
twitter.com

Tam olarak öyle...

Tam olarak öyle...
twitter.com
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Tepkileri anlıyoruz:

Tepkileri anlıyoruz:
twitter.com

Hakan Akın, 'The Godfather' serisinde Al Pacino'yu, 'American Beauty'de Kevin Spacey'i ve 'Twelve Monkeys' fliminde Bruce Willis'in yanı sıra pek çok karaktere ses vermiş.

Hakan Akın, 'The Godfather' serisinde Al Pacino'yu, 'American Beauty'de Kevin Spacey'i ve 'Twelve Monkeys' fliminde Bruce Willis'in yanı sıra pek çok karaktere ses vermiş.

Siz bu bilgiyi daha önce duymuş muydunuz? Yorumlara buyrun...

Siz bu bilgiyi daha önce duymuş muydunuz? Yorumlara buyrun...

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Wallis walking

Günaydın. Genel kültürü Dilan polatın hayatı olanlar hergün şok olacak yeni bir bilgi ediniyor.