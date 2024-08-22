Recep İvedik'te Kamyoncu Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncunun Seslendirdiği Filmleri Duyunca Şaşıracaksınız!

'Recep İvedik' serisinde Kamyoncu Halil karakteriyle tanıdığımız Hakan Akın meğer pek çok kült filmde seslendirme yapmış. X/Twitter'da @Perditaaaaa adlı bir kullanıcı attığı bir tweet ile bunu paylaştı, tabii duyanlar şaşırdı. Detaylar içerikte!