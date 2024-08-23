Emmy Tarihinde İlk! Selin Yeninci'ye 'Uluslararası Emmy Ödülleri' Yolu Göründü
Emmy Tarihinde İlk! Selin Yeninci'ye 'Uluslararası Emmy Ödülleri' Yolu Göründü
Türk televizyon ve sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Selin Yeninci, 'Uluslararası Emmy Ödülleri'nin jürisine seçildi. Detaylar içerikte!
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Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'ne çok az bir zaman kaldı. 15 Eylül tarihinde düzenlenecek törende 'Shogun' ve 'The Bear' dizisinin ne kadar ödül alacağını hep birlikte merak etmeye başladık.
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'Uluslararası Emmy Ödülleri'ne gelince 2024 yılı adaylarının eylül ayı ortasında belli olacağı tahmin ediliyor. Ancak her ne kadar adayları henüz kesin bilemesek de Emmy dünyasından bizi çok ilgilendiren bir bilgiyle karşınızdayız.
Bu yıl 52.cisi düzenlenecek 'Uluslararası Emmy Ödülleri'nin jürisine Selin Yeninci seçildi. NTV'nin aktardığı habere göre ünlü oyuncu, Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olma niteliğini taşıyor.
Selin Yeninci, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi ve 'Nasipse Adayız' filmindeki rolleriyle ödül kazanmıştı.
'Kurak Günler' filmindeki performansıyla da göz doldurmuştu. Bu haberle birlikte bize ünlü oyuncumuzun başarıları daim olsun demek düşüyor!
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