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Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın Yeni Dizisinin Tüm Detayları Belli Oldu

Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın Yeni Dizisinin Tüm Detayları Belli Oldu

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 10:38

Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'ın başrolde olduğu 'Beni Bul' dizisinin ayrıntıları belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan ayrıntılara ve diziden gelen görsellere gelin hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı 'Beni Bul' dizisinin merak edilen tüm ayrıntıları belli oldu.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı 'Beni Bul' dizisinin merak edilen tüm ayrıntıları belli oldu.

NOW kanalında salı günü ekranlara gelecek olan diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya düşmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili çekimler için kamera karşısına geçti.

NOW kanalında salı günü ekranlara gelecek olan diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya düşmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili çekimler için kamera karşısına geçti.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu bu aşk dizisinde Ebru Şahin, KKTC'de çekimlere başladı. Şahin dizide bekar bir anne olan Nazlı karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu bu aşk dizisinde Ebru Şahin, KKTC'de çekimlere başladı. Şahin dizide bekar bir anne olan Nazlı karakterine hayat verecek.

Fas'ta kameralar karşısına geçen Murat Yıldırım ise dizide ünlü mimar Demir rolünü canlandıracak. Kıbrıs ve Fas'taki çekimlerin ardından ikili çekimleri İstanbul'da devam ettirecek.

Fas'ta kameralar karşısına geçen Murat Yıldırım ise dizide ünlü mimar Demir rolünü canlandıracak. Kıbrıs ve Fas'taki çekimlerin ardından ikili çekimleri İstanbul'da devam ettirecek.

'Beni Bul'da Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'a Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz da eşlik edecek.

'Beni Bul'da Ebru Şahin'le Murat Yıldırım'a Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz da eşlik edecek.
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Altuntaş'ın haberine göre dizi, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir'in, yeğenine sahip çıkmak için annesi Nazlı'yla olan mücadelesini konu alıyor. Siz ikilinin 'Beni Bul'da partner olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Altuntaş'ın haberine göre dizi, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir'in, yeğenine sahip çıkmak için annesi Nazlı'yla olan mücadelesini konu alıyor. Siz ikilinin 'Beni Bul'da partner olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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