Gönül Dağı'nda Şok Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Etti!
Gönül Dağı'nda Şok Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Etti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Beşinci sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu Feyza Işık diziden ayrıldı.
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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "Gönül Dağı", beşinci yılında da izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
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Yeni sezon çekimlerinin başladığı bilinen dizi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Döndü karakterini canlandıran Feyza Işık ekipten ayrıldı.
Döndü karakterini başarıyla canlandıran Işık, ayrılığının ardından yeni bir dizi teklifi aldı, ancak bu dönemde dinlenmeyi tercih etti.
Oyuncu, sinema eğitimi almak üzere üç ay süreyle Hollanda'ya gidecek. Diziden ayrılığı ise sevenlerini epey üzeceğe benziyor.
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