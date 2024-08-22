"Ben Metresi Oynadım, Onu da Sevdim!" Yalı Çapkını'nın Zerrin'inden Dizi İtirafı Geldi!
"Ben Metresi Oynadım, Onu da Sevdim!" Yalı Çapkını'nın Zerrin'inden Dizi İtirafı Geldi!
Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterinin annesi Zerrin'e hayat veren oyuncu Toprak Sağlam'dan dizi hakkında itiraf geldi. Bi' Başka'ya konuk olan oyuncu rolü ile ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bir efsane oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerek hikayesi gerekse oyunculuklarla ön plana çıkan dizinin son zamanlarında hayatımıza Zerrin girmişti.
Toprak Sağlam'ın hayat verdiği rol, her ne kadar izleyici tarafından eleştirilse de oyuncu "Ben rolümü yargılamıyorum" dedi.
"Ben Bodrum Masalı'nda bir metresi oynadım. Onu da çok sevdim" diyen oyuncunun açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın