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"Ben Metresi Oynadım, Onu da Sevdim!" Yalı Çapkını'nın Zerrin'inden Dizi İtirafı Geldi!

"Ben Metresi Oynadım, Onu da Sevdim!" Yalı Çapkını'nın Zerrin'inden Dizi İtirafı Geldi!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 17:20

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterinin annesi Zerrin'e hayat veren oyuncu Toprak Sağlam'dan dizi hakkında itiraf geldi. Bi' Başka'ya konuk olan oyuncu rolü ile ilgili konuştu.

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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bir efsane oldu.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bir efsane oldu.

Gerek hikayesi gerekse oyunculuklarla ön plana çıkan dizinin son zamanlarında hayatımıza Zerrin girmişti.

Gerek hikayesi gerekse oyunculuklarla ön plana çıkan dizinin son zamanlarında hayatımıza Zerrin girmişti.

Toprak Sağlam'ın hayat verdiği rol, her ne kadar izleyici tarafından eleştirilse de oyuncu "Ben rolümü yargılamıyorum" dedi.

Toprak Sağlam'ın hayat verdiği rol, her ne kadar izleyici tarafından eleştirilse de oyuncu "Ben rolümü yargılamıyorum" dedi.

"Ben Bodrum Masalı'nda bir metresi oynadım. Onu da çok sevdim" diyen oyuncunun açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

"Ben Bodrum Masalı'nda bir metresi oynadım. Onu da çok sevdim" diyen oyuncunun açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o röportaj:

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