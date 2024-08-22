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Yeni Bir Aşk Başlıyor! Bahar Dizisine Yeni Sezonda Üç Oyuncu Katıldı!

Yeni Bir Aşk Başlıyor! Bahar Dizisine Yeni Sezonda Üç Oyuncu Katıldı!

Bahar Dizi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 16:44

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisine üç oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda Evren gizemi çözülürken bir de bizleri yeni bir aşk bekliyor olacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'a yeni sezonda üç oyuncu daha dahil oldu. Dizide Süreyya’nın sağ kolu Eylem oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'a yeni sezonda üç oyuncu daha dahil oldu. Dizide Süreyya’nın sağ kolu Eylem oldu.

Hastanenin yeni doktoru Eylem hem Süreyya’nın sağ kolu değil, hem de muhbiri olacak. Karaktere Elçin Afacan hayat verecek.

Hastanenin yeni doktoru Eylem hem Süreyya’nın sağ kolu değil, hem de muhbiri olacak. Karaktere Elçin Afacan hayat verecek.

Diziye Evren’in yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü en yakın arkadaşı Yusuf’un oğlu Cem geliyor. Sadakatsiz ile tanıdığımız Doğan Can Sarıkaya hayat verecek.

Diziye Evren’in yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü en yakın arkadaşı Yusuf’un oğlu Cem geliyor. Sadakatsiz ile tanıdığımız Doğan Can Sarıkaya hayat verecek.

Son olarak Nevra'nın yeni aşkı ve Uğur’un babası Habip’i usta oyuncu Nizam Namidar canlandıracak. Habip, Nevra Yavuzoğlu’nun ikinci baharını yaşayacağı Adanalı zengin iş adamı olacak.

Son olarak Nevra'nın yeni aşkı ve Uğur’un babası Habip’i usta oyuncu Nizam Namidar canlandıracak. Habip, Nevra Yavuzoğlu’nun ikinci baharını yaşayacağı Adanalı zengin iş adamı olacak.

Dizinin sezonu 17 Eylül’de açması planlanıyor. Biz de merakla bekliyoruz!

Dizinin sezonu 17 Eylül’de açması planlanıyor. Biz de merakla bekliyoruz!

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