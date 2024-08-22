Yeni Bir Aşk Başlıyor! Bahar Dizisine Yeni Sezonda Üç Oyuncu Katıldı!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde oynadığı Bahar dizisine üç oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda Evren gizemi çözülürken bir de bizleri yeni bir aşk bekliyor olacak.