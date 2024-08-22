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Neredeyse Senaryoyu İfşalatacaktı! Yalı Çapkını Oyuncusu Muhabirlere Yakalandı!

Neredeyse Senaryoyu İfşalatacaktı! Yalı Çapkını Oyuncusu Muhabirlere Yakalandı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 11:03

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu, Nişantaşı'nda dizinin yeni sezon senaryosunu okurken muhabirlere yakalandı. Gizli çekim yapan kameraman 'Neredeyse senaryoyu ifşalatacaktı' dedirtti.

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Üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosu oyunculara gönderildi.

Üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosu oyunculara gönderildi.

Dizide Gülgün karakterine hayat veren oyuncu Gözde Kansu, elinde senaryosuyla Nişantaşı kafelerinde dolaşırken muhabirlere yakalandı.

Dizide Gülgün karakterine hayat veren oyuncu Gözde Kansu, elinde senaryosuyla Nişantaşı kafelerinde dolaşırken muhabirlere yakalandı.

Yeni sezonda zaman atlaması olacağı ortaya çıkan Yalı Çapkını'nın senaryosunu okuyan Kansu'yu kameraman gizli çekti.

Yeni sezonda zaman atlaması olacağı ortaya çıkan Yalı Çapkını'nın senaryosunu okuyan Kansu'yu kameraman gizli çekti.

Kansu'ya muhabirler mikrofon uzatınca oyuncu kıpkırmızı oldu. Muhabirler çekim açısından senaryodan bir cümleyi gördü bile!

Kansu'ya muhabirler mikrofon uzatınca oyuncu kıpkırmızı oldu. Muhabirler çekim açısından senaryodan bir cümleyi gördü bile!

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