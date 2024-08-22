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'Yalı Çapkını' Dizisindeki Yeni Sezondan Bir Detay Hayranları Epey Bir Şaşırtacak

'Yalı Çapkını' Dizisindeki Yeni Sezondan Bir Detay Hayranları Epey Bir Şaşırtacak

yerli dizi yalı çapkını
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 08:29

Üçüncü sezonuyla Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Yalı Çapkını'ndan yeni gelişmeler var. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide zaman atlaması olacağını duyurdu. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde oynadığı 'Yalı Çapkını' dizisi üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde oynadığı 'Yalı Çapkını' dizisi üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan diziden hayranları çok heyecanlandıracak bomba bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanacak.

Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan diziden hayranları çok heyecanlandıracak bomba bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanacak.

Bu zaman atlaması birkaç yıllık olacak ve dizide Seyran'la Ferit'in arasında bir ayrılık krizi ortaya çıkacak.

Bu zaman atlaması birkaç yıllık olacak ve dizide Seyran'la Ferit'in arasında bir ayrılık krizi ortaya çıkacak.

Altuntaş'ın kulislerden aldığı bilgiye göre ayrıca Yalı Çapkını'na dengeleri çok bozacak bir karakter geliyor. Bu karakterin adının sadece Sinan olduğu biliniyor.

Altuntaş'ın kulislerden aldığı bilgiye göre ayrıca Yalı Çapkını'na dengeleri çok bozacak bir karakter geliyor. Bu karakterin adının sadece Sinan olduğu biliniyor.

Sizin 'Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonundan beklentileriniz neler? Bu sezon SeyFer'in başına sizce neler gelebilir? Yorumlara buyrun...

Sizin 'Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonundan beklentileriniz neler? Bu sezon SeyFer'in başına sizce neler gelebilir? Yorumlara buyrun...

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