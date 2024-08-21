Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Tesadüf!
Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Bir Gece Masalı'nda Şaşırtan Tesadüf!
Kırmızı Oda dizisinde oynarken keşfedilen Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ile ilgili yaşadığı tesadüf görenleri şaşırttı.
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Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı 'Bir Gece Masalı' dizisi atv ekranlarına gelmeye hazırlanırken sosyal medyada ilginç bir detay fark edildi.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in arasında yaş farkından dolayı gündem olan dizi meğer yıllar önce Coşkun'un kaderine yazılmış.
Bir dönem tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde oynayan Coşkun'u, şimdiki senaristi orada beğenmiş.
Hatta bir tweet bile atmış.👇🏻
Ardından oyuncu günümüzde Bir Gece Masalı'nda kendisine övgüler yağdıran senaristi ile başrol çalışıyor. Kime niyet, kime kısmet!
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