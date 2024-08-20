Çok Özlemişiz! Afili Aşk Ekibi Yıllar Sonra Beril Pozam'ın Düğününde Buluştu!
Çok Özlemişiz! Afili Aşk Ekibi Yıllar Sonra Beril Pozam'ın Düğününde Buluştu!
Dün akşam Yalı Çapkını setinde tanışıp aşık olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünü efsane dizi Afili Aşk ekibini de bir araya getirdi. Düğünden fotoğraf paylaşan Burcu Özberk ve Beril Pozam'ın sarıldığı anlar 'Özlemişiz' dedirtti.
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Yalı Çapkını'nda kavuşamayan Suna ve Abidin gerçek hayatta buluştu. Dizide tanışan çift dün akşam muhteşem bir düğünle evlendi.
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Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünü adeta ünlüler geçidi oldu. Tüm Yalı Çapkını dizi ekibi oradaydı.
Ancak aralarında özlenenler de vardı! Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerinde oynadığı Afili Aşk dizi ekibi de düğündeydi.
Beril Pozam'ın Nazmiye karakterine hayat verdiği dizide Özberk ile kardeşlik ilişkisini izlemiştik. Dizi yıllar geçse de kalbimizi ısıtan yanı ile akıllarda kalmıştı.
Dizide Özberk'in ve Pozam'ın abisi rolünde oynayan Taner Rumeli, annesini oynayan Benian Dönmez de vardı. Volkan karakterini canlandıran Serkay Tütüncü de gelince ekip tamamlandı.
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Gözler Çağlar Ertuğrul'u da aradı ancak düğünde yoktu. Yine de ekip hasret giderdi, paylaştıkları fotoğraflar ile bizi eskilere götürdü.
İşte düğünden Afili Aşk ekibi pozları...
Siz de özlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...
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