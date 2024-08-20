Çok Özlemişiz! Afili Aşk Ekibi Yıllar Sonra Beril Pozam'ın Düğününde Buluştu!

Dün akşam Yalı Çapkını setinde tanışıp aşık olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğünü efsane dizi Afili Aşk ekibini de bir araya getirdi. Düğünden fotoğraf paylaşan Burcu Özberk ve Beril Pozam'ın sarıldığı anlar 'Özlemişiz' dedirtti.