Kısmetli Dizi Yalı Çapkını'nda Aşk Bombaları Bir Bir Patlıyor: Gözde Kansu'dan Güldüren İtiraf!

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkından sonra, Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun da adı aşk iddialarına karışmıştı. Sonunda sette tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcan'ın mürüvvetini de gördük. Düğünde kameralara yakalanan dizinin Gülgün’ü aşk bombalarını böyle yorumladı.👇🏻