Kısmetli Dizi Yalı Çapkını'nda Aşk Bombaları Bir Bir Patlıyor: Gözde Kansu'dan Güldüren İtiraf!
Kısmetli Dizi Yalı Çapkını'nda Aşk Bombaları Bir Bir Patlıyor: Gözde Kansu'dan Güldüren İtiraf!
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkından sonra, Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun da adı aşk iddialarına karışmıştı. Sonunda sette tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcan'ın mürüvvetini de gördük. Düğünde kameralara yakalanan dizinin Gülgün’ü aşk bombalarını böyle yorumladı.👇🏻
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda aşk bombaları bitmek bilmiyor. Önce başroller sonra sette tanışıp evlenenler derken bugünün gündemi dizinin kısmetiydi!
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Bildiğiniz üzere, dizide Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar.
Ardından ise dizide Ferit'in babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ ile annesi Gülgün'ü oynayan Gözde Kansu'nun adı aşk dedikodularına karıştı.
Bugün ise Suna ile Abidin'in mürüvvetini gördük. Sette tanışıp bir buçuk yıldır güzel bir ilişki yürüten ikili sonunda kavuştu.
Tabii, tüm dizi ekibi düğündeydi! Dizinin Gülgün'ü Gözde Kansu'ya mikrofon uzatan muhabirler dizideki bitmek bilmeyen aşk furyasını sordu.
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Kansu, "Yalı kedilerimiz var, sürekli doğum halindeler" diyerek herkesi güldürdü. Sonunda ise "İşimizi aşkla yapıyoruz" diyerek geçiştirdi.
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