Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününe Katılan En Şık Yalı Çapkını Oyuncusunu Seçiyoruz!
Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününe Katılan En Şık Yalı Çapkını Oyuncusunu Seçiyoruz!
Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterlerine hayat veren Beril Pozam ve Ersin arıcı bu akşam dizi ekibinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Düğüne katılan oyuncular arasından en şık kimdi, sizin oylarınızla belirliyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonun en çok sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını oyuncuları sezon ortasında set aşklarının düğününde buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncuları uzun bir aradan sonra dizide kavuşamayan aşıklar Suna ve Abidin'in düğününde gördük.
Ünlüler geçidi gibi olan düğünde en çok dizi ekibi dikkat çekti. Sizler için düğüne nasıl teşrif ettiklerini derledik. En şık ismi seçmek ise size kaldı! Buyrun ankete...
1. Yalı Çapkını oyuncularından en şık düğün misafirini seçiyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın