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Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününe Katılan En Şık Yalı Çapkını Oyuncusunu Seçiyoruz!

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Düğününe Katılan En Şık Yalı Çapkını Oyuncusunu Seçiyoruz!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 23:07

Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterlerine hayat veren Beril Pozam ve Ersin arıcı bu akşam dizi ekibinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Düğüne katılan oyuncular arasından en şık kimdi, sizin oylarınızla belirliyoruz!

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Geçtiğimiz sezonun en çok sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını oyuncuları sezon ortasında set aşklarının düğününde buluştu.

Geçtiğimiz sezonun en çok sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını oyuncuları sezon ortasında set aşklarının düğününde buluştu.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncuları uzun bir aradan sonra dizide kavuşamayan aşıklar Suna ve Abidin'in düğününde gördük.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncuları uzun bir aradan sonra dizide kavuşamayan aşıklar Suna ve Abidin'in düğününde gördük.

Ünlüler geçidi gibi olan düğünde en çok dizi ekibi dikkat çekti. Sizler için düğüne nasıl teşrif ettiklerini derledik. En şık ismi seçmek ise size kaldı! Buyrun ankete...

Ünlüler geçidi gibi olan düğünde en çok dizi ekibi dikkat çekti. Sizler için düğüne nasıl teşrif ettiklerini derledik. En şık ismi seçmek ise size kaldı! Buyrun ankete...

1. Yalı Çapkını oyuncularından en şık düğün misafirini seçiyoruz!

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