Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'den Merak Uyandıran Yeni Sezon Yorumu!
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'den Merak Uyandıran Yeni Sezon Yorumu!
Kızıl Goncalar'da Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu ile başrolleri paylaşan Özcan Deniz, ekibin sete çıkmasına sayılı günler kala yeni sezondan tüyo verdi.
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Sezonun çok sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar 8 gün sonra sete çıkacak. İkinci sezon çekimleri resmen başlıyor!
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Çekimlere günler kala kameralara yakalanan dizinin başrolü Özcan Deniz, sorulara yanıt verdi.
Dizide Levent karakterine hayat veren oyuncu, ikinci sezon senaryosunun eline ulaştığını ve okuduğunu söyledi.
Deniz, senaryoyu kendisinden önce eşi Samar Dadgar'ın okuduğunu ve her satırda gözlerinin büyüdüğünü anlattı.
"Ben henüz 20 sayfa okudum ama her sayfada hikaye adeta kesip attı" diye konuştu.
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