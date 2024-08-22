RTÜK Engellemişti: Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın Vermek İstediği Mesajı Açıkladı!
RTÜK Engellemişti: Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın Vermek İstediği Mesajı Açıkladı!
Hatırlarsanız ilk yayınlandığı dönem Kızıl Goncalar RTÜK'ten ceza aldı. Dizideki sahneler ve değinilen konular nedeniyle hem para cezası verilen hem de 2 program durdurma cezası verilen dizi hakkında bakın başrol oyuncusu Özcan Deniz neler söyledi...
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Son zamanların en çok konuşulan dizisi olan Kızıl Goncalar, ilk yayınlandığı dönem o kadar popüler oldu ki gözleri üzerine çekmeyi başardı.
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RTÜK dizideki sahneler ve değinilen konular nedeniyle hem para cezası hem de 2 program durdurma cezası verdi.
Ardından büyük bir izleyici kitlesi edinen dizinin mesajı oldukça merak konusu oldu. Başrol oyuncusu Özcan Deniz, sezon öncesi bu soruya yanıt verdi.
30 Ağustos'ta çekimleri başlayacak olan dizi ile ilgili röportaj veren Deniz, muhabirin "ana tema" sorusuna böyle yanıt verdi👇🏻
O sahneyi vurguladı...
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