Bir Fransız Dizisinde Oynadığı İçin Çok Ağır Eleştirilen Melisa Sözen'den Açıklama Geldi
Bir Fransız Dizisinde Oynadığı İçin Çok Ağır Eleştirilen Melisa Sözen'den Açıklama Geldi
Bir Fransız dizisinde IŞİD'le savaşan bir askeri canlandıran Melisa Sözen'in rolü sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Sözen sosyal medya kullanıcıları tarafından bu dizide oynadığı için linçlenmişti. Ünlü oyuncu en sonunda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Detaylar içerikte!
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'Kış Uykusu', 'Av Mevsimi' filmleri ve 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Melisa Sözen'in 'Le Bureau des Legends' adlı bir Fransız casusluk dizisinde rol alması geçtiğimiz günlerde adeta sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Fransa'nın en popüler dizilerinden biri olan yapım, 2015-2020 yılları arasında beş sezon sürmüş ve Fransız ajanların Orta Doğu'daki görevlerini ekranlara getirmişti.
Melisa Sözen ise dizinin üçüncü sezonunda 'Esrin' adında YPJ'li bir Kürt kadını canlandırmış ve IŞİD'e karşı savaşmıştı. Sosyal medyada çok eleştirilen Melisa Sözen'den diziyle ve rolüyle ilgili nihayetinde önemli açıklamalar geldi.
Sözen, X/Twitter hesabından önce 3 maddeyle şu cümleleri sıraladı:
Ardından hakkında atılan iftiraları kabul etmediğini, internet zorbalığına alışık olduğunu dile getirdi.
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Melisa Sözen tüm bu ifadelerinin ardından son olarak "Bunun bir parçası olmayın" diyerek sosyal medya kullanıcılarını uyardı:
Siz Melisa Sözen'in açıklamasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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