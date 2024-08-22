Bir Fransız Dizisinde Oynadığı İçin Çok Ağır Eleştirilen Melisa Sözen'den Açıklama Geldi

Bir Fransız dizisinde IŞİD'le savaşan bir askeri canlandıran Melisa Sözen'in rolü sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Sözen sosyal medya kullanıcıları tarafından bu dizide oynadığı için linçlenmişti. Ünlü oyuncu en sonunda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Detaylar içerikte!