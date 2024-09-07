Son 10 Yılın En İyi Korku Filmi Olarak Görülen 'Longlegs'i İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Son zamanların en çok konuşulan korku filmi 'Longlegs' nihayet Türkiye'de vizyona girdi. Peki filmi izlemek için gün sayıp sinemaya koşanlar 'Longlegs'i izledikten sonra nasıl tepki verdi? Gelin hep birlikte o yorumlara göz atalım.