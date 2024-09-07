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Son 10 Yılın En İyi Korku Filmi Olarak Görülen 'Longlegs'i İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Son 10 Yılın En İyi Korku Filmi Olarak Görülen 'Longlegs'i İzleyenlerden Gelen Tepkiler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 18:32

Son zamanların en çok konuşulan korku filmi 'Longlegs' nihayet Türkiye'de vizyona girdi. Peki filmi izlemek için gün sayıp sinemaya koşanlar 'Longlegs'i izledikten sonra nasıl tepki verdi? Gelin hep birlikte o yorumlara göz atalım.

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Maika Monroe ve Nicolas Cage'in başrolde oynadığı Longlegs (Cambaz) filmi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Korku türündeki film, çözülmemiş bir seri katil vakasına atanan FBI ajanı Lee Harker adlı bir kadını merkezine alıyor.

Maika Monroe ve Nicolas Cage'in başrolde oynadığı Longlegs (Cambaz) filmi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Korku türündeki film, çözülmemiş bir seri katil vakasına atanan FBI ajanı Lee Harker adlı bir kadını merkezine alıyor.

Son 10 yılın en korkunç filmi olarak nitelendirilen 'Longlegs'te Nicolas Cage seri katil rolünde karşımıza çıkıyor. Film dünya çapında 12 Temmuz tarihinde vizyona girmiş ve hasılat rekoru kırmıştı.

Son 10 yılın en korkunç filmi olarak nitelendirilen 'Longlegs'te Nicolas Cage seri katil rolünde karşımıza çıkıyor. Film dünya çapında 12 Temmuz tarihinde vizyona girmiş ve hasılat rekoru kırmıştı.

Ancak Türkiye'de vizyon tarihi 6 Eylül olarak belirlenmişti. Peki 'Longlegs'i nihayet izleyebilenler film hakkında hangi tepkileri vermiş? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Ancak Türkiye'de vizyon tarihi 6 Eylül olarak belirlenmişti. Peki 'Longlegs'i nihayet izleyebilenler film hakkında hangi tepkileri vermiş? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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Siz çok merak edilen 'Longlegs' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Siz çok merak edilen 'Longlegs' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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