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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'Famagusta' Dizisinin Netflix'te Yayınlanmayacağını Açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'Famagusta' Dizisinin Netflix'te Yayınlanmayacağını Açıkladı

Yunanistan dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 16:43 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 17:11

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'in tartışmalı dizisi 'Famagusta'nın yayınlanmayacağını kamuoyuna duyurdu. Detaylar içerikte!

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20 Eylül'de Netflix'te yayınlanması planlanan Güney Kıbrıs dizisi 'Famagusta' geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olmuştu.

20 Eylül'de Netflix'te yayınlanması planlanan Güney Kıbrıs dizisi 'Famagusta' geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olmuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği 1974 harekâtından sonra yaşananları konu alan dizi, Türkiye'yi işgalci olarak göstermiş ve tarihi çarptırdığı eleştirilerini toplamıştı.

Türkiye'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği 1974 harekâtından sonra yaşananları konu alan dizi, Türkiye'yi işgalci olarak göstermiş ve tarihi çarptırdığı eleştirilerini toplamıştı.

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı bir açıklamada diziyi "Kara propagandaya hizmet eden bir yapım" olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı bir açıklamada diziyi "Kara propagandaya hizmet eden bir yapım" olarak nitelendirmişti.

Bu tartışmalardan sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir kamuoyu açıklaması geldi. Şahin yaptığı açıklamada dizinin daha önce yayınlandığı Yunanistan'da Netflix kataloğuna gireceğini, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını duyurdu.

Bu tartışmalardan sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir kamuoyu açıklaması geldi. Şahin yaptığı açıklamada dizinin daha önce yayınlandığı Yunanistan'da Netflix kataloğuna gireceğini, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kamuouyu açıklamasının tümünü buradan okuyabilirsiniz:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kamuouyu açıklamasının tümünü buradan okuyabilirsiniz:

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