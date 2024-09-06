RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'Famagusta' Dizisinin Netflix'te Yayınlanmayacağını Açıkladı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'Famagusta' Dizisinin Netflix'te Yayınlanmayacağını Açıkladı
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20 Eylül'de Netflix'te yayınlanması planlanan Güney Kıbrıs dizisi 'Famagusta' geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olmuştu.
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Türkiye'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği 1974 harekâtından sonra yaşananları konu alan dizi, Türkiye'yi işgalci olarak göstermiş ve tarihi çarptırdığı eleştirilerini toplamıştı.
Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı bir açıklamada diziyi "Kara propagandaya hizmet eden bir yapım" olarak nitelendirmişti.
Bu tartışmalardan sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir kamuoyu açıklaması geldi. Şahin yaptığı açıklamada dizinin daha önce yayınlandığı Yunanistan'da Netflix kataloğuna gireceğini, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kamuouyu açıklamasının tümünü buradan okuyabilirsiniz:
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