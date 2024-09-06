Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Yollarda Vururum Seni: Haluk Levent'in Hayatı Komedi Filmi Olacak!

Yollarda Vururum Seni: Haluk Levent'in Hayatı Komedi Filmi Olacak!

Haluk Levent film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 16:20

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Haluk Levent'in hayatı komedi filmi oluyor. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in hayatının film olacağına dair haberler geçtiğimiz aylarda sosyal medyada epey bir konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in hayatının film olacağına dair haberler geçtiğimiz aylarda sosyal medyada epey bir konuşulmuştu.

Ancak Levent söz konusu iddiayı yalanlamış ve sosyal medya hesabından

Ancak Levent söz konusu iddiayı yalanlamış ve sosyal medya hesabından

“Hayatım film olmuyor, 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit” açıklamasını yapmıştı.

Günümüze geldiğimizde ise bu film iddiasının doğru olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Haluk Levent'in hayatından bir kesit komedi filmi olarak çekilecek. Filmin adı 'Yollarda Vururum Seni' olacak.

Günümüze geldiğimizde ise bu film iddiasının doğru olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Haluk Levent'in hayatından bir kesit komedi filmi olarak çekilecek. Filmin adı 'Yollarda Vururum Seni' olacak.

'Yollarda Vururum Seni' filmi için hazırlıklara başlandı. Filmin yapımcı şirketi Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu için arayışa girdi.

'Yollarda Vururum Seni' filmi için hazırlıklara başlandı. Filmin yapımcı şirketi Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu için arayışa girdi.

Şimdilerde ünlü oyuncu kadar enerjik, keyifli ve onun gibi ruhsal özelliklere sahip oyuncu aranıyor. Peki sizce Haluk Levent'in filminde onun gençliğini kim oynamalı? Yorumlara buyrun...

Şimdilerde ünlü oyuncu kadar enerjik, keyifli ve onun gibi ruhsal özelliklere sahip oyuncu aranıyor. Peki sizce Haluk Levent'in filminde onun gençliğini kim oynamalı? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın