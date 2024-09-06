Yollarda Vururum Seni: Haluk Levent'in Hayatı Komedi Filmi Olacak!
Yollarda Vururum Seni: Haluk Levent'in Hayatı Komedi Filmi Olacak!
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Haluk Levent'in hayatı komedi filmi oluyor. Detaylar içerikte!
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in hayatının film olacağına dair haberler geçtiğimiz aylarda sosyal medyada epey bir konuşulmuştu.
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Ancak Levent söz konusu iddiayı yalanlamış ve sosyal medya hesabından
Günümüze geldiğimizde ise bu film iddiasının doğru olduğu ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Haluk Levent'in hayatından bir kesit komedi filmi olarak çekilecek. Filmin adı 'Yollarda Vururum Seni' olacak.
'Yollarda Vururum Seni' filmi için hazırlıklara başlandı. Filmin yapımcı şirketi Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu için arayışa girdi.
Şimdilerde ünlü oyuncu kadar enerjik, keyifli ve onun gibi ruhsal özelliklere sahip oyuncu aranıyor. Peki sizce Haluk Levent'in filminde onun gençliğini kim oynamalı? Yorumlara buyrun...
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