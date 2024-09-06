Yollarda Vururum Seni: Haluk Levent'in Hayatı Komedi Filmi Olacak!

“Hayatım film olmuyor, 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM‘ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit” açıklamasını yapmıştı.