'Mardin’in En Güzel Kızı' Filminde Tuba Büyüküstün'ün Partneri Belli Oldu
'Mardin’in En Güzel Kızı' Filminde Tuba Büyüküstün'ün Partneri Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
'Çilingir Sofrası' filminin yönetmeni Ali Kemal Güven, 'Mardin'in En Güzel Kızı' adlı film için hazırlıklara başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin başrol oyuncuları belli oldu.
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'Çilingir Sofrası', 'Kraliçe Fabrika'da' ve 'Aslında Özgürsün' yapımlarıyla tanınan senarist ve yönetmen Ali Kemal Güven, yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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'Mardin'in En Güzel Kızı' adlı bu film, toksik ilişkiye sahip bir çiftin inişli çıkışlı aşk hikayesini konu alıyor. Ayrıca hikayenin alt metninde güçlü bir kadının mücadelesi anlatılıyor.
Konusu daha şimdiden merak uyandıran filmin başrol oyuncuları ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Mardin'in En Güzel Kızı'nda son günlerde Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı' ile sık sık gündeme gelen Tuba Büyüküstün rol alacak.
Filmde Büyüküstüne'e 'Hercai' ve 'Tuzak' dizilerindeki rolleriyle çok beğenilen Akın Akınözü eşlik edecek.
Siz Tuba Büyüküstün'le Akın Akınözü'nün partnerliğini nasıl buluyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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