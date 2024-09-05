Sinema Dünyasının Anarşist Yönetmeni Aldığı Ödülün Yanında Türk Lokumu İstedi!
Sinema Dünyasının Anarşist Yönetmeni Aldığı Ödülün Yanında Türk Lokumu İstedi!
'Monty Python and the Holy Grail' filminin usta yönetmeni Terry Gilliam, İstanbul'da bir ödüle layık görüldü. Gilliam ödülü almaya gidemeyeceğini esprili bir videoyla duyurdu.
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İngiliz senarist, yönetmen ve oyuncu Terry Gilliam sinema dünyasının en üretken isimlerinden biri. Şimdilerde 83 yaşında olan Gilliam, benzersiz mizahı ve devletleri eleştirmesiyle Hollywood'un anarşist yönetmenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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Monty Python and the Holy Grail (1975), Brazil (1985), The Fisher King (1991) ve 12 Monkeys (1995) filmleriyle parlayan ünlü yönetmen, fantastik ve bilim kurgu alanında sayısız filme imza atarak adeta bir ekol haline geldi.
Tabii bu ekollüğü Türkiye'ye kadar yansımış durumda. Gilliam, eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Fantasİstanbul'da 'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'ne layık görüldü.
Usta senarist ve yönetmen İstanbul'daki ödül törenine katılamayacak ancak teşekkürlerini çok ilginç bir videoyla dile getirdi. Gilliam paylaştığı esprili videoda ödülün yanında Türk lokumu istedi.
Siz Terry Gilliam'ın filmleri ve fantastik üretkenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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