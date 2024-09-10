53'te Sıfır Çekmişti! HBO'nun Tartışmalı Dizisi Emmy Ödülü Kazanınca 'Better Call Saul' Hayranları İsyan Etti
53'te Sıfır Çekmişti! HBO'nun Tartışmalı Dizisi Emmy Ödülü Kazanınca 'Better Call Saul' Hayranları İsyan Etti
Los Angeles'ta düzenlenen Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nde HBO'nun iptal edilen tartışmalı dizisi 'The Idol' Üstün Koreografi ödülünü kazandı. Sosyal medya kullanıcıları bu dizi ödül kazanırken 'Better Call Saul'un hiç ödül alamamasını eleştirdi.
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Los Angeles'ta düzenlenen Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nde FX’in 'Shogun' dizisi 14 ödülle tek sezonunda en çok Emmy kazanan yapım olarak tarihe geçti. Ancak gecede ödül kazanan başka bir dizi tartışma konusu oldu.
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HBO'nun en tartışmalı yapımlarından biri olan ve ilk sezonunun ardından iptal edilen 'The Idol', Üstün Koreografi Emmy Ödülü'nü kazandı.
'The Idol' dizisinin ödül kazanması 6 sezonluk 'Better Call Saul'un Emmy'de 53 adaylık aldığı halde hiç ödül alamamasını akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu çok eleştirdi.
Pek çok 'Better Call Saul' hayranı Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden sadece 19 puan alabilen dizinin ödül alışını yerden yere vurdu. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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"The Wire", "Bojack Horseman" ve "Better Call Saul"un toplamda 0 Emmy ödülü kazandığını düşünmek biraz çılgınca. Ve "The Idol" 1 tane kazandı"
"The Idol, Better Call Saul'dan daha fazla Emmy ödülüne sahip"
"The Idol'ün Emmy kazanmasının bundan daha kötü olduğunu düşünüyorum"
"Yani bana, berbat bir dizi olan The Idol'ün Emmy kazandığını ve Better Call Saul'un kazanamadığını söylüyorsun."
"Better Call Saul'un aday gösterildiği Emmy'lerden daha çok dans numaralarıyla The Idol bir Emmy'yi hak etti mi?"
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"The Idol Emmy ödülleri kazanırken, tartışmasız tüm zamanların en iyi televizyon programı olan BCS, yayın hayatı boyunca 0 ödül kazandı. Sanat öldü."
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