Altın Aslan Ödülü'nü 'The Room Next Door'un Aldığı 81. Venedik Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu
Altın Aslan Ödülü'nü 'The Room Next Door'un Aldığı 81. Venedik Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu
81. Venedik Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Altın Aslan’ın sahibi Pedro Almodóvar imzalı “The Room Next Door” filmi oldu. Bu önemli festivalde ödül alanların listesine gelin hep birlikte bakalım.
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Altın Aslan - “The Room Next Door” (Pedro Almodóvar)
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Gümüş Aslan Jüri Özel Ödülü - “Vermiglio” (Maura Delpero)
Gümüş Aslan En İyi Yönetmen - Brady Corbet, “The Brutalist”
Jüri Özel Ödülü - “April” (Déa Kulumbegashvili)
En İyi Senaryo - Murilo Hauser ve Heitor Lorega, “I’m Still Here”
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En İyi Kadın Oyuncu - Nicole Kidman, “Babygirl”
En İyi Erkek Oyuncu - Vincent Lindon, “The Quiet Son”
Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu - Paul Kirscher, “And Their Children After Them”
Şimdi de Horizons kazananlara bakalım:
En İyi Film - “The New Year that Never Came” (Bodgan Muresanu)
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En İyi Yönetmen - Sarah Friedland, “Familiar Touch”
Jüri Özel Ödülü - “One of Those Days When Hemme Dies” (Murat Fıratoğlu)
En İyi Kadın Oyuncu - Kathleen Chalfant, “Familiar Touch”
En İyi Erkek Oyuncu - Francesco Gheghi, “Familia”
En İyi Senaryo - “Happy Holidays” (Scandar Copti)
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En İyi Kısa Film - “Who Loves the Sun” (Arshia Shakiba)
Geleceğin Aslanı – Luigi De Laurentiis Ödülü Çıkış Filmi - “Familiar Touch” (Sarah Friedland)
Seyirci Ödülü - “Shahed (The Witness)” (Nader Saeivar)
En İyi Belgesel - “Chain Reactions” (Alexandre O. Phillipe)
En İyi Film Restorasyonu - “Ecce Bombo” (Nanni Moretti)
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Venedik Sürükleyici Büyük Ödül - “Ito Meikū” (Boris Labbé)
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