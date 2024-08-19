Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell'ın Başrolde Oynadığı 'Twisters' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell'ın Başrolde Oynadığı 'Twisters' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell'ın başrollerde oynadığı 'Twisters' filmi 2024 yılında vizyona girdi. 1996 yapımı 'Twister'ın devamı niteliğindeki film, emekli bir kasırga kovalayıcısı olan meteorolog Kate Carter'ın yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak için Oklahoma'ya dönmesini konu alıyor. Peki izleyicilerin çok beğendiği, olumlu eleştiriler yaptığı bu filmin birbirinden ilginç detayları nelermiş, gelin hep birlikte bakalım.
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1. 1996 yapımı 'Twister' filminde rol alan Bill Paxton'ın oğlu James Paxton, rodeo sahnesinde otelde kalan kızgın adamı canlandırdı.
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2. Orijinal 'Twister' filmini onurlandırmak için 'Twisters' filmi Kodak 35mm filmle Oklahoma'da çekildi. Filmin yönetmeni Lee Isaac Chung, bununla şehrin doğal ve canlı renklerini yakalamak istediklerini söyledi.
3. Filmin bir sahnesinde Kate "Geri dönmedim" der. Bu replik 1996 yapımı filmdeki Bill Paxton'ın karakteri Bill tarafından pek çok kez söylenmişti.
4. Glen Powell'ın ailesi rodeo sahnesi sırasında onun ve Daisy Edgar-Jones'un arkasında otururken görünür.
5. Film çekimlerinin tam ortasında yönetmen Lee Isaac Chung, yorgunluktan harap olduğu için iki hafta boyunca çekimlere katılamadı. Bu süre boyunca filmin yönetmenliğini görüntü yönetmeni Dan Mindel devraldı.
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6. Rodeo sahnesinde Kate, 1996 yapımı 'Twister' filminde Helen Hunt'ın canlandırdığı Jo Harding karakterinin üstündeki aynı kıyafetleri giydi.
7. Filmdeki New York sahneleri aslında Oklahoma City şehir merkezinde çekildi. Çekimdeki mekanlar Manhattan'a benzeyecek şekilde dekore edildi.
8. Glen Powell, karakteri Tyler Owens'ın sürdüğü Dodge Ram'ın ızgarasını kendine saklayıp yemek masası haline getirdi. Karakterinin taktığı kemerin tokasını da saklamıştı ancak filmin yapım şirketi izin vermediği için iade etmek zorunda kaldı.
9. Glen Powell'ın köpeği Brisket, filmde hem resmi oyuncu kadrosunda hem de resmi set maskotu olarak yer alıyor.
10. Filmin yapımcıları kasırga güvenliği konusunda oyuncu ve film ekibinin eğitimine yardım etmesi için Ulusal Hava Durumu Servisi'ne başvurdu. Yetkililer başrol oyuncularu ve yönetmen de dahil film ekibine şiddetli hava olayları hakkında eğitim verdi ve kasırgaların Oklahoma'daki günlük yaşamı nasıl etkilediğine dair içgörü kazandırdı.
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11. İlk kasırganın bir kasabayı vurduğu sahnede bir adam evinin enkazını temizlemeye çalışırken eline Minari adında bir kahve kupası alır. 'Minari', Chung'un yönettiği Oscar adayı filmidir.
12. Jodie Comer başrol için düşünülmüştü ancak çalışma takvimi uymadığı için filmden ayrıldı.
13. İlk filmdeki Bill Paxton ile 'Twisters'daki Glen Powell, 2012 yılında vizyona giren ve düşük bütçeli, bağımsız bir film olan 'Red Wing'de birlikte rol almıştı.
14. Kate ve Javi'nin film boyunca sürdüğü arabanın adı 'Lion' yani aslan. Bu isim 'Oz'un Harika Büyücüsü' adlı çocuk kitabındaki Korkak Aslan karakterine bir atıftır. Filmde Kate travmatik geçmişini atlatmak için mücadele ederken Javi de açgözlü bir şirket için çalışıp hayallerini sattığını kabul etmekten korkar. Filmin ilerleyen sahnelerinde her iki karakter de korkularıyla yüzleşir ve doğru olanı yapma cesareti bulur.
15. Kate ve Tyler'ın öpüştüğü bir sahne vardı ama sonra kesildi. Yönetmen Isaac Lee Chung, yönetici yapımcı Steven Spielberg ve oyuncu kadrosu Kate karakterinin Tyler'dan gelen romantik ilginin peşinde koşmadığına, onun tek tutkusunun kasırga kovalamak olduğuna karar verdi.
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