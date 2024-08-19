Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell'ın Başrolde Oynadığı 'Twisters' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar

Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell'ın başrollerde oynadığı 'Twisters' filmi 2024 yılında vizyona girdi. 1996 yapımı 'Twister'ın devamı niteliğindeki film, emekli bir kasırga kovalayıcısı olan meteorolog Kate Carter'ın yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak için Oklahoma'ya dönmesini konu alıyor. Peki izleyicilerin çok beğendiği, olumlu eleştiriler yaptığı bu filmin birbirinden ilginç detayları nelermiş, gelin hep birlikte bakalım.