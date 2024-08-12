Henry Cavill'ın Başrolde Oynadığı 'Gayribeyefendi Savaş Dairesi' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Henry Cavill, Alan Ritchson ve Alex Pettyfer'ın rol aldığı The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Gayribeyefendi Savaş Dairesi) 2024 yılının en çılgın yapımlarından biri. Film, İngiliz Başbakanının 2. Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisindeki Alman kuvvetlerine saldırmak için yüksek vasıflı askerlerden oluşan küçük bir grubu işe almasını konu alıyor. Peki Gayribeyefendi Savaş Dairesi'nin çekimlerinin bir kısmının Antalya'da gerçekleştiğini biliyor musunuz? Peki ya diğer detaylar? Bu içerikte filmle ilgili dikkat çeken 10 ilginç detayı sizler için sıraladık. İyi okumalar dileriz.

Not: Filmi izlemeyenler için spoiler içerir.