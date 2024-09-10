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Nicolas Cage'in Başrolde Oynadığı 'Longlegs' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

Nicolas Cage'in Başrolde Oynadığı 'Longlegs' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 12:46

Başrollerinde Maika Monroe ve Nicolas Cage'in oynadığı korku ve gerilim filmi 'Longlegs' geçtiğimiz hafta Türkiye'de vizyona girdi. Son 10 yılın en korkunç filmi olarak değerlendirilen yapım izleyenlerden olumlu eleştiriler aldı. Bu içerikte 'Longlegs' filmini sevip de onun gibi korku dolu filmler arayanlara özel bir liste hazırladık. İyi seyirler dileriz.

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1. Mindhunters (2004)

1. Mindhunters (2004)

IMDb: 6.3

Bir grup FBI stajyeri simülasyon eğitimi için uzak bir adaya götürülür. Ancak oraya vardıklarında, aralarından biri olabilecek bir seri katil tarafından avlandıklarını fark ederler.

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Val Kilmer, LL Cool J, Christian Slater

2. Deliver Us from Evil (2014)

2. Deliver Us from Evil (2014)

IMDb: 6.2

New York polis memuru Ralph Sarchie bir dizi suçu araştırır. Şehirlerini terörize eden ele geçirilmiş varlıklarla mücadele etmek için şeytan çıkarma ayinleri konusunda eğitim almış, alışılmadık bir rahiple güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Scott Derrickson

Oyuncular: Eric Bana, Edgar Ramírez, Olivia Munn

3. The Conjuring (2013)

3. The Conjuring (2013)

IMDb: 7.5

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, çiftlik evlerinde karanlık bir varlık tarafından terörize edilen bir aileye yardım etmek için çalışırlar.

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

4. Fallen (1998)

4. Fallen (1998)

IMDb: 7

Cinayet masası dedektifi John Hobbes, seri katil Edgar Reese'in idamına tanık olur. İdam edildikten kısa bir süre sonra cinayetler tekrar başlar ve Reese'in tarzına çok benzerler.

Yönetmen: Gregory Hoblit

Oyuncular: Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland

5. Svaha: The Sixth Finger (2019)

5. Svaha: The Sixth Finger (2019)

IMDb: 6.3

Rahip Park şüpheli dini grupları ifşa etmek için çalışır. Deer Mount tarikatını araştırmak için işe alınır. Bu arada Polis Yüzbaşı Hwang bir cinayet vakasını araştırır ve ana şüpheli Deer Mount tarikatının bir üyesidir.

Yönetmen: Jang Jae-hyun

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Ji-hwan, Yoo Ji-tae

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6. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

6. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

IMDb: 6.3

Arne Cheyenne Johnson, Ed ve Lorraine Warren davayı araştırırken ve masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, şeytani bir ele geçirilme altında olduğunu iddia ederek ev sahibini bıçaklayıp öldürür.

Yönetmen: Michael Chaves

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

7. Bad Samaritan (2018)

7. Bad Samaritan (2018)

IMDb: 6.4

Film, bir çift hırsızın soymayı planladıkları bir evde esir tutulan bir kadına rastlamalarını konu alıyor.

Yönetmen: Dean Devlin

Oyuncular: David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon

8. The Exorcist (1973)

8. The Exorcist (1973)

IMDb: 8.1

Gizemli bir varlık genç bir kızı ele geçirdiğinde, annesi hayatını kurtarmak için iki Katolik rahibin yardımını ister.

Yönetmen: William Friedkin

Oyuncular: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair

9. Frailty (2001)

9. Frailty (2001)

IMDb: 7.2

Gizemli bir adam bir FBI ajanının ofisine gelir ve çocukluğunu anlatır: Dindar fanatik babasından aslında 'şeytan' olan insanları yok etmesini söyleyen vizyonlar aldığını anlatır.

Yönetmen: Bill Paxton

Oyuncular: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers Boothe

10. Tales from the Hood (1995)

10. Tales from the Hood (1995)

IMDb: 6.5

Bir cenaze levazımatçısı, iş yerinde tuzağa düşürdüğü üç uyuşturucu satıcısına, Afro-Amerikan odaklı dört garip korku hikayesi anlatır.

Yönetmen: Rusty Cundieff

Oyuncular: Clarence Williams III, Corbin Bernsen, Joe Torry

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