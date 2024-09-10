Nicolas Cage'in Başrolde Oynadığı 'Longlegs' Filmini Severek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

Başrollerinde Maika Monroe ve Nicolas Cage'in oynadığı korku ve gerilim filmi 'Longlegs' geçtiğimiz hafta Türkiye'de vizyona girdi. Son 10 yılın en korkunç filmi olarak değerlendirilen yapım izleyenlerden olumlu eleştiriler aldı. Bu içerikte 'Longlegs' filmini sevip de onun gibi korku dolu filmler arayanlara özel bir liste hazırladık. İyi seyirler dileriz.