Bilim Kurgu Hayranları Buraya! Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Sürükleyici Filmler

IMDb: 5.3

Gizemli bir kökene sahip bir varlık dünya nüfusunu yok ettikten ve onu gözlemleyenlerin canlarına kıymalarına neden olduktan sonra, Sebastián ve kızı Barselona'da kendi büyük hayatta kalma maceralarına başlarlar.

Yönetmenler: David Pastor, Àlex Pastor

Oyuncular: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva