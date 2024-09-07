Bilim Kurgu Hayranları Buraya! Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Sürükleyici Filmler
Bilim Kurgu Hayranları Buraya! Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Sürükleyici Filmler
Merhabalar. Bir bilim kurgu hayranıysanız ve Netflix'te tam seveceğiniz filmler arıyorsanız bu liste tam da size göre! İyi seyirler dileriz.
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1. The Adam Project (2022)
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2. Bird Box: Barcelona (2023)
3. Tau (2018)
4. Lucid Dream (2017)
5. Circle (2015)
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6. iBoy (2017)
7. Órbita 9 (2017)
8. Cities of Last Things (2018)
9. Bubble (2022)
10. Spectral (2016)
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