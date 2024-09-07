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Bilim Kurgu Hayranları Buraya! Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Sürükleyici Filmler

Bilim Kurgu Hayranları Buraya! Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Sürükleyici Filmler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 17:01

Merhabalar. Bir bilim kurgu hayranıysanız ve Netflix'te tam seveceğiniz filmler arıyorsanız bu liste tam da size göre! İyi seyirler dileriz.

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1. The Adam Project (2022)

1. The Adam Project (2022)

IMDb: 6.7

2022'de kazara iniş yaptıktan sonra, zaman yolculuğu yapan savaş pilotu Adam Reed, geleceği kurtarmak için 12 yaşındaki kendisiyle bir araya gelir.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo

2. Bird Box: Barcelona (2023)

2. Bird Box: Barcelona (2023)

IMDb: 5.3

Gizemli bir kökene sahip bir varlık dünya nüfusunu yok ettikten ve onu gözlemleyenlerin canlarına kıymalarına neden olduktan sonra, Sebastián ve kızı Barselona'da kendi büyük hayatta kalma maceralarına başlarlar.

Yönetmenler: David Pastor, Àlex Pastor

Oyuncular: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva

3. Tau (2018)

3. Tau (2018)

IMDb: 5.8

Bir kadın, fütüristik bir akıllı evde bir bilim insanı tarafından esir tutulmaktadır ve evi kontrol eden yapay zeka ile akıl yürüterek kaçmayı ummaktadır.

Yönetmen: Federico D'Alessandro

Oyuncular: Maika Monroe, Ed Skrein, Gary Oldman

4. Lucid Dream (2017)

4. Lucid Dream (2017)

IMDb: 6.1

Kaçırılan oğlunu üç yıl boyunca arayan yıkılmış bir baba, kayıp çocuğunu berrak rüyalar aracılığıyla bulmaya çalışır.

Yönetmen: Joon-Sung Kim

Oyuncular: Sul Kyung-gu, Go Soo, Kang Hye-jeong

5. Circle (2015)

5. Circle (2015)

IMDb: 6

Tutsak edilen ve yakın zamanda idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan elli yabancı, aralarından yaşamayı hak eden tek kişiyi seçmek zorunda kalır.

Yönetmenler: Aaron Hann, Mario Miscione

Oyuncular: Allegra Masters, Aimee McKay, Ashley Key

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6. iBoy (2017)

6. iBoy (2017)

IMDb: 5.9

Vurulduktan sonra Tom, komadan uyandığında akıllı telefonunun parçalarının kafasına gömüldüğünü ve daha da kötüsü, garip bir dizi süper güç geliştirdiği için normal gençlik hayatına dönmesinin imkansız olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Adam Randall

Oyuncular: Bill Milner, Maisie Williams, Miranda Richardson

7. Órbita 9 (2017)

7. Órbita 9 (2017)

IMDb: 5.9

Helena, 20 yıl önce doğduğundan beri bir uzay gemisinde yaşıyordur. Álex oksijen kaynağını onardığında, ölen anne babasının dışında ilk insanla tanışır. Ancak işler göründüğü gibi değildir.

Yönetmen: Hatem Khraiche

Oyuncular: Clara Lago, Álex González, Andrés Parra

8. Cities of Last Things (2018)

8. Cities of Last Things (2018)

IMDb: 6.3

Bu, sıradan hayatında sıra dışı olaylar yaşayan sıradan bir adamın hikayesidir. Film, kahramanın üç çağda, üç mevsimde, üç gecede, aynı şehirde ters kronolojiyle anlatılan olaylarını tasvir eder.

Yönetmen: Wi Ding Ho

Oyuncular: Jack Kao, Hong-Chi Lee, Louise Grinberg

9. Bubble (2022)

9. Bubble (2022)

IMDb: 6.4

Yerçekimi yasalarını yıkan baloncuklar dünyaya yağdıktan sonra dış dünyadan kopan Tokyo, ailelerini kaybeden bir grup genç için oyun alanı haline gelir.

Yönetmen: Tetsurô Araki

Oyuncular: Jun Shison, Riria Baba, Mamoru Miyano

10. Spectral (2016)

10. Spectral (2016)

IMDb: 6.3

Film, doğaüstü varlıklarla savaşmak üzere görevlendirilen özel bir operasyon ekibinin etrafında dönen bir bilim kurgu/gerilim hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Nic Mathieu

Oyuncular: James Badge Dale, Emily Mortimer, Bruce Greenwood

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