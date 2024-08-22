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Gülmekten Yarılıp Kahkahalara Boğulmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

Gülmekten Yarılıp Kahkahalara Boğulmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 18:01

Merhabalar. Her komik film güldürmez ama bazıları vardır ki gülmekten daha fenasını yapar; sizi kahkahalara boğar. Bu içerikte izleyenlerin gülmekten yarıldıkları filmleri sizler için derledik. Filmler izleyicilerin yorumlarına göre belirlenmiştir. İyi seyirler dileriz.

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1. Freaky Friday (2003)

1. Freaky Friday (2003)

IMDb: 6.3

Aşırı çalışan bir anne ve kızı hiç anlaşamazlar. Bedenleri değiştiğinde, her biri çılgın bir cuma günü için diğerinin hayatına uyum sağlamak zorunda kalır.

Yönetmen: Mark Waters

Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon

2. Toc Toc (2017)

2. Toc Toc (2017)

IMDb: 6.8

Film, aynı anda atanan bir grup OKB hastasının maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

Yönetmen: Vicente Villanueva

Oyuncular: Paco León, Alexandra Jiménez, Rossy de Palma

3. The Nice Guys (2016)

3. The Nice Guys (2016)

IMDb: 7.4

1970'lerde Los Angeles'ta geçen film, uyumsuz bir çift özel dedektifin kayıp bir kızı ve bir porno yıldızının gizemli ölümünü araştırmasını konu alıyor.

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

4. Paul (2011)

4. Paul (2011)

IMDb: 6.9

Film, ABD'de seyahat eden iki İngiliz çizgi roman tutkununun, Area 51'in dışında bir uzaylıyla karşılaşmasını konu alıyor.

Yönetmen: Greg Mottola

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen

5. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)

5. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)

IMDb: 6.2

Yunanca profesörü Antoine ve polis müfettişi Lise, Yunanistan'da balayı yaparlar. Orada genç bir çiftle tanışırlar: arkeolog Charles ve çapkın bir flörtöz olan Agnes. Sanat eserlerinin ortadan kaybolmasıyla bu tanışıklık ilginç bir hal alır.

Yönetmen: Philippe de Broca

Oyuncular: Annie Girardot, Philippe Noiret, Francis Perrin

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6. Seth Meyers: Lobby Baby (2019)

6. Seth Meyers: Lobby Baby (2019)

IMDb: 7.5

SNL mezunu ve gece yarısı televizyonunun ustası Seth Meyers, kendi hayatından bazı neşeli hikayeleri paylaşmak için masanın arkasından çıkıyor.

Yönetmen: Neal Brennan

Oyuncular: Jonathan Chacko, Seth Meyers

7. Minions: The Rise of Gru (2022)

7. Minions: The Rise of Gru (2022)

IMDb: 6.5

Film, dünyanın en büyük süper kötüsü olma hayalini kuran on iki yaşındaki bir çocuğun anlatılmamış hikayesini konu alıyor.

Yönetmenler: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Oyuncular: Steve Carell, Pierre Coffin, Alan Arkin

8. Superbad (2007)

8. Superbad (2007)

IMDb: 7.6

Birbirine bağımlı iki lise son sınıf öğrencisi, içki dolu bir parti düzenleme planları ters gidince ayrılık kaygısıyla başa çıkmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: Greg Mottola

Oyuncular: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse

9. A Serious Man (2009)

9. A Serious Man (2009)

IMDb: 7

Ortabatı'da fizik öğretmeni olan Larry Gopnik, hayatının birden fazla ani olay yüzünden dağıldığını fark eder. Karmaşalarının ortasında anlam ve cevaplar ararken batmaya devam ediyor gibi görünür.

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick

10. Mandibles (2020)

10. Mandibles (2020)

IMDb: 6.6

Basit fikirli arkadaşlar Jean-Gab ve Manu, bir arabanın bagajında ​​sıkışmış dev bir sinek bulduklarında bir ton para kazanma umuduyla onu eğitmeye karar verirler.

Yönetmen: Quentin Dupieux

Oyuncular: Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos

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