Gülmekten Yarılıp Kahkahalara Boğulmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Gülmekten Yarılıp Kahkahalara Boğulmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Merhabalar. Her komik film güldürmez ama bazıları vardır ki gülmekten daha fenasını yapar; sizi kahkahalara boğar. Bu içerikte izleyenlerin gülmekten yarıldıkları filmleri sizler için derledik. Filmler izleyicilerin yorumlarına göre belirlenmiştir. İyi seyirler dileriz.
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1. Freaky Friday (2003)
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2. Toc Toc (2017)
3. The Nice Guys (2016)
4. Paul (2011)
5. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
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6. Seth Meyers: Lobby Baby (2019)
7. Minions: The Rise of Gru (2022)
8. Superbad (2007)
9. A Serious Man (2009)
10. Mandibles (2020)
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