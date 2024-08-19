Karizması ve Çok Yönlü Oyunculuğuyla Sinema Dünyasına Damga Vuran Alain Delon'un En İyi Filmleri

IMDb: 7.5

Alman işgali altındaki Paris'te ahlaksız bir sanat tüccarı olan Robert Klein, bir Yahudi gazetesinin bir kopyası onu polisin dikkatini çekene ve gizemli bir doppelgänger ile ilişkilendirene kadar lüks bir hayat yaşamaktadır.

Yönetmen: Joseph Losey

Oyuncular: Alain Delon, Jeanne Moreau, Francine Bergé