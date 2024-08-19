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Karizması ve Çok Yönlü Oyunculuğuyla Sinema Dünyasına Damga Vuran Alain Delon'un En İyi Filmleri

Karizması ve Çok Yönlü Oyunculuğuyla Sinema Dünyasına Damga Vuran Alain Delon'un En İyi Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 00:01

Karizmatikliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dünyanın tanıdığı Fransız aktör Alain Delon, 18 Ağustos 2024 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Ondan geriye özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda sinema dünyasına damga vuran birbirinden harika filmler kaldı. Bu içerikte IMDb'ye göre Alain Delon'un en iyi 10 filmini sıraladık. Ünlü aktörün hayranlarına ve onu filmlerini izleyerek tanımak isteyenlere iyi seyirler dileriz.

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1. Rocco and His Brothers (1960)

1. Rocco and His Brothers (1960)

IMDb: 8.2

Yakın zamanda Milano'ya taşınan Rocco ve dört kardeşi, Rocco ile kardeşi Simone'un arasına bir fahişe girdiğinde hayatlarında yeni bir yol ararlar.

Yönetmen: Luchino Visconti

Oyuncular: Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot

2. Le Samouraï (1967)

2. Le Samouraï (1967)

IMDb: 8

Profesyonel tetikçi Jef Costello'nun tanıklar tarafından görülmesinin ardından kendisine bir mazeret sağlama çabaları onu daha da köşeye sıkıştırır.

Yönetmen: Jean-Pierre Melville

Oyuncular: Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon

3. The Leopard (1963)

3. The Leopard (1963)

IMDb: 7.9

Kusursuz dürüstlüğe sahip asil bir aristokrat olan Salina Prensi, 1860'ların Sicilya'sındaki toplumsal çalkantılar arasında ailesini ve sınıfını korumaya çalışır.

Yönetmen: Luchino Visconti

Oyuncular: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale

4. The Red Circle (1970)

4. The Red Circle (1970)

IMDb: 7.9

Hapishaneden çıktıktan sonra usta hırsız Corey, kötü şöhretli bir kaçak ve alkolik eski bir polisle yolları kesişir. Üçlü, ayrıntılı bir soygun planlamaya başlar.

Yönetmen: Jean-Pierre Melville

Oyuncular: Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volontè

5. Purple Noon (1960)

5. Purple Noon (1960)

IMDb: 7.7

Tom Ripley yetenekli bir taklitçi, sahtekar ve her açıdan suç doğaçlamacısıdır. Ancak Tom Ripley'de tahmin edebileceğinden daha fazlası vardır.

Yönetmen: René Clément

Oyuncular: Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt

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6. L'Eclisse (1962)

6. L'Eclisse (1962)

IMDb: 7.7

Genç bir kadın, hayat dolu genç bir adamla tanışır, ancak aşk ilişkileri adamın maddeci doğası yüzünden mahvolur.

Yönetmen: Michelangelo Antonioni

Oyuncular: Monica Vitti, Alain Delon, Francisco Rabal

7. Mr. Klein (1976)

7. Mr. Klein (1976)

IMDb: 7.5

Alman işgali altındaki Paris'te ahlaksız bir sanat tüccarı olan Robert Klein, bir Yahudi gazetesinin bir kopyası onu polisin dikkatini çekene ve gizemli bir doppelgänger ile ilişkilendirene kadar lüks bir hayat yaşamaktadır.

Yönetmen: Joseph Losey

Oyuncular: Alain Delon, Jeanne Moreau, Francine Bergé

8. The Sicilian Clan (1969)

8. The Sicilian Clan (1969)

IMDb: 7.4

Hırslı genç bir mafya üyesi, acımasız bir mafya reisinin kızını baştan çıkarırken ayrıntılı bir elmas soygunu planlar.

Yönetmen: Henri Verneuil

Oyuncular: Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura

9. The Swimming Pool (1969)

9. The Swimming Pool (1969)

IMDb: 7.1

İki aşık Marianne ve Jean-Paul tatillerini St-Tropez yakınlarındaki Fransız Rivierası'ndaki bir villada geçirirler. Marianne eski sevgilisi Harry ve genç kızı Penelope'yi kalmaya davet eder. Aralarındaki gerginlik, özellikle Jean-Paul Penelope'yi baştan çıkardığında artar.

Yönetmen: Jacques Deray

Oyuncular: Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet

10. A Cop (1972)

10. A Cop (1972)

IMDb: 7

Bu suç ve gerilim filminde bir grup hırsız ilk sarsıntılı soygundan sonra, daha da ayrıntılı ve riskli bir ikinci soygun planlar.

Yönetmen: Jean-Pierre Melville

Oyuncular: Alain Delon, Richard Crenna, Catherine Deneuve

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