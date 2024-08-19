Karizması ve Çok Yönlü Oyunculuğuyla Sinema Dünyasına Damga Vuran Alain Delon'un En İyi Filmleri
Karizması ve Çok Yönlü Oyunculuğuyla Sinema Dünyasına Damga Vuran Alain Delon'un En İyi Filmleri
Karizmatikliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dünyanın tanıdığı Fransız aktör Alain Delon, 18 Ağustos 2024 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Ondan geriye özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda sinema dünyasına damga vuran birbirinden harika filmler kaldı. Bu içerikte IMDb'ye göre Alain Delon'un en iyi 10 filmini sıraladık. Ünlü aktörün hayranlarına ve onu filmlerini izleyerek tanımak isteyenlere iyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Rocco and His Brothers (1960)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Le Samouraï (1967)
3. The Leopard (1963)
4. The Red Circle (1970)
5. Purple Noon (1960)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. L'Eclisse (1962)
7. Mr. Klein (1976)
8. The Sicilian Clan (1969)
9. The Swimming Pool (1969)
10. A Cop (1972)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın