Alain Delon'un Vefatı Sonrası Üzülen Arzu Sabancı Yıllar Önce Çektiği Yakışıklı Aktörün Karesini Paylaştı
Alain Delon'un Vefatı Sonrası Üzülen Arzu Sabancı Yıllar Önce Çektiği Yakışıklı Aktörün Karesini Paylaştı
Dünyanın en yakışıklı aktörü Alain Delon'un vefatı tüm dünya gündemine damgasını vurdu. Sabancı ailesinin gözde gelini Arzu Sabancı'ysa üzücü haberin ardından yıllar önce çektiği bir kareyi ilk kez paylaştı.
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Dünyanın şüphesiz en yakışıklı aktörleri arasında yer alan Fransız sinema oyuncusu Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Hastalığa karşı verdiği yaşam savaşını kaybeden Alain Delon'un ardından birçok dünya yıldızı gibi bizim ünlülerimiz de paylaşımlarda bulundular.
Bu isimlerden bir tanesi de Sabancı ailesinin gözde gelini, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın biricik anneciği Arzu Sabancı oldu.
Üzücü haber sonrası "En yakışıklı dünya starıydı" notuyla Alain Delon'un bir editini paylaşan sosyetik güzel sosyal medyadan art arda paylaşımlarda bulundu.
Hesabından sık sık dizi ve film önerisi paylaştığına şahit olduğumuz Arzu Sabancı efsane aktörün "La Piscine" filmini tavsiye etti kullanıcılarına.
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Ardından yıllar önce Paris'te Alain Delon'la karşılaşıp fotoğrafını çektiğini belirten Arzu Sabancı hiç görmediğimiz o kareyi de "Yıllar önce Louvre'da bir davette görüp mutlu olmuş ❤️ fotosunu çekmiştim ❤️" notuyla paylaştı.
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