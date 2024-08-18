İbrahim Tatlıses Tüm Acı Haberlerini Duyurduğu 45 Yıllık Dostu Aydemir Akbaş'a Gözyaşlarıyla Veda Etti!
İbrahim Tatlıses Tüm Acı Haberlerini Duyurduğu 45 Yıllık Dostu Aydemir Akbaş'a Gözyaşlarıyla Veda Etti!
Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiğini gözyaşları içinde duyuran İbrahim Tatlıses, vefat eden usta oyuncunun tabutu başında zor anlar yaşadı.
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2013 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncu 2023 yılında ise yeniden kansere yakalanmıştı. Bir süredir kemoterapi tedavisi alan Aydemir Akbaş'ın 15 Ağustos günü hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenmiştik.
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Haberi aldıktan sonra hastaneye gidip çıkışında görüntülenen İbrahim Tatlıses “Benim Akbaş’ım ölmez!” açıklamalarıyla beraber gözyaşlarına boğulmuştu.
Tatlıses, 45 yıllık arkadaşı Aydemir Akbaş için herkesten dua istemişti. Tüm sevenlerinin umutla beklediği anlarda acı haber gelmiş 88 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetmişti.
Yaşam savaşını kaybeden usta oyuncunun kaybı sanat dünyasını da derin bir yasa boğmuştu!
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.
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45 yıllık dostu Aydemir Akbaş’a veda etmek için hazır bulunan İbrahim Tatlıses yaşadığı acıyla zor anlar yaşadı.
Dostuna son görev için törene gelen İbrahim Tatlıses '45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok.' ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...
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