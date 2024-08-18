Gülben Ergen Evlat Acısından Günler Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman'a Arka Çıktı
Gülben Ergen Evlat Acısından Günler Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman'a Arka Çıktı
MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 20 gün önce kaybettikten sonra sahneye geri döndüğünü açıklayan Safiye Soyman bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Acılı günde arkadaşını yalnız bırakmayan Gülben Ergen'se tepkilere ateş püskürdü!
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Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini derinden üzmüştü.
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Anneliğiyle büyük takdir toplayan Safiye Soyman, pamuklara sararak büyüttüğü oğlunun acısıyla darmadağın olmuştu.
27 Temmuz'da hayatını kaybeden evladının cenaze töreninde ve taziyeleri kabul ederken çok zor anlar yaşayarak yürek burkmuştu.
O günden sonra sadece oğluyla ilgili paylaşımlar yapan Safiye Soyman'dan şaşırtan bir karar gelmiş ve sahneye çıkacağını duyurmuştu.
Cenaze töreninde, dostu Safiye Soyman'a sımsıkı sarılıp bir an olsun yanından ayrılmayan Gülben Ergen de tepkilere sert çıktı.
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Ünlü şarkıcı "Safiye Soyman kadar taş düşsün evladını kaybeden bir anneye laf edenlerin yüreğine!!! Hayata tutunabilme şekilleri farklıdır insanların. Evladını toprağa veren bir anne nasıl avunursa ses etmeyin!" diyerek ateş püskürdü.
Ayrıca Safiye Soyman'a "Benim annem evlat kaybettikten sonra bir daha toparlanamadı. Tebrikler canım #SafiyeSoyman sen şarkılarını söyle. Biz seni alkışlayalım yüreği yaralı, geceleri sabah edene dek ağladığını bildiğim can kadın." sözlerile arka çıktı.
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