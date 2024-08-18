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Gülben Ergen Evlat Acısından Günler Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman'a Arka Çıktı

Gülben Ergen Evlat Acısından Günler Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman'a Arka Çıktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.08.2024 - 12:42

MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 20 gün önce kaybettikten sonra sahneye geri döndüğünü açıklayan Safiye Soyman bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Acılı günde arkadaşını yalnız bırakmayan Gülben Ergen'se tepkilere ateş püskürdü!

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Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Anneliğiyle büyük takdir toplayan Safiye Soyman, pamuklara sararak büyüttüğü oğlunun acısıyla darmadağın olmuştu.

Anneliğiyle büyük takdir toplayan Safiye Soyman, pamuklara sararak büyüttüğü oğlunun acısıyla darmadağın olmuştu.

27 Temmuz'da hayatını kaybeden evladının cenaze töreninde ve taziyeleri kabul ederken çok zor anlar yaşayarak yürek burkmuştu.

27 Temmuz'da hayatını kaybeden evladının cenaze töreninde ve taziyeleri kabul ederken çok zor anlar yaşayarak yürek burkmuştu.

"Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim?" diyerek feryat etmişti:

O günden sonra sadece oğluyla ilgili paylaşımlar yapan Safiye Soyman'dan şaşırtan bir karar gelmiş ve sahneye çıkacağını duyurmuştu.

O günden sonra sadece oğluyla ilgili paylaşımlar yapan Safiye Soyman'dan şaşırtan bir karar gelmiş ve sahneye çıkacağını duyurmuştu.

Cenazeye katılmadığı için eleştirilen Seda Sayan, yakın arkadaşının tepki gördüğü anlarda desteğini esirgememişti:

Cenaze töreninde, dostu Safiye Soyman'a sımsıkı sarılıp bir an olsun yanından ayrılmayan Gülben Ergen de tepkilere sert çıktı.

Cenaze töreninde, dostu Safiye Soyman'a sımsıkı sarılıp bir an olsun yanından ayrılmayan Gülben Ergen de tepkilere sert çıktı.
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Ünlü şarkıcı "Safiye Soyman kadar taş düşsün evladını kaybeden bir anneye laf edenlerin yüreğine!!! Hayata tutunabilme şekilleri farklıdır insanların. Evladını toprağa veren bir anne nasıl avunursa ses etmeyin!" diyerek ateş püskürdü.

Ünlü şarkıcı "Safiye Soyman kadar taş düşsün evladını kaybeden bir anneye laf edenlerin yüreğine!!! Hayata tutunabilme şekilleri farklıdır insanların. Evladını toprağa veren bir anne nasıl avunursa ses etmeyin!" diyerek ateş püskürdü.

Ayrıca Safiye Soyman'a "Benim annem evlat kaybettikten sonra bir daha toparlanamadı. Tebrikler canım #SafiyeSoyman sen şarkılarını söyle. Biz seni alkışlayalım yüreği yaralı, geceleri sabah edene dek ağladığını bildiğim can kadın." sözlerile arka çıktı.

Ayrıca Safiye Soyman'a "Benim annem evlat kaybettikten sonra bir daha toparlanamadı. Tebrikler canım #SafiyeSoyman sen şarkılarını söyle. Biz seni alkışlayalım yüreği yaralı, geceleri sabah edene dek ağladığını bildiğim can kadın." sözlerile arka çıktı.
twitter.com

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