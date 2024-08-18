Gülben Ergen Evlat Acısından Günler Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman'a Arka Çıktı

MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 20 gün önce kaybettikten sonra sahneye geri döndüğünü açıklayan Safiye Soyman bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Acılı günde arkadaşını yalnız bırakmayan Gülben Ergen'se tepkilere ateş püskürdü!