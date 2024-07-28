"O Melek Oldu": Oğlu Harun'u Kaybettikten Sonra İlk Kez Görüntülenen Safiye Soyman Gözyaşlarına Boğuldu!
"O Melek Oldu": Oğlu Harun'u Kaybettikten Sonra İlk Kez Görüntülenen Safiye Soyman Gözyaşlarına Boğuldu!
Safiye Soyman yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden evladı Harun Akaröz'ün vefatıyla sarsıldı. Oğlunun kaybından sonra Burdur’a gelen Soyman gözyaşları içinde görüntülendi. Acılı anneden gelen 'Allah kimseye evlat acısı göstermesin... O melek oldu' sözleri yürekleri dağladı.
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Önceki gün, Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'den acı haber gelmişti.
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Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Harun Akaröz'ün gece fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.
Anneliğiyle büyük takdir toplayan Safiye Soyman evladını kaybettikten sonra oğlunun rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne geldi.
Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz'ün de geldiği evde taziyeleri kabul eden Safiye Soyman'ın gözyaşları içindeki hali yürekleri paramparça oldu.
Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye" diyerek söze başladı:
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"Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum’da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyip gözyaşlarına boğuldu.
Hayatını kaybeden Harun Akaröz’ün cenazesi ise Ağlasun Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesine gönderildiği öğrenildi.
Safiye Soyman'ın pamuklara sardığı oğlunun cenazesinin de bugün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.
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