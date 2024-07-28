Banu Alkan'ın Safiye Soyman'ın Evlat Acısı Yaşadığı Anlarda Kendini Paylaşmaya Doyamaması Tepki Çekti!
Banu Alkan'ın Safiye Soyman'ın Evlat Acısı Yaşadığı Anlarda Kendini Paylaşmaya Doyamaması Tepki Çekti!
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun'un hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. Soyman'ın acı haberle yıkıldığı anlarda Dünya Güzellerim programında beraber yer aldığı Banu Alkan'ın art arta kendini paylaşmasına tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Safiye Soyman'ın 1974 yılında evlenip 1985 yılında boşandığı Ziya Akaröz'le evliliğinden Ümran Erler ve Harun adında iki çocuğu olmuştu. Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele ettiğini de duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün yıllardır üzerine titrediği oğlunu kaybetti ne yazık ki. Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayetler yaşadığı belirtildi.
Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi başka annesi Safiye Soyman, Faik Öztürk olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Acı kaybın ardından Öztürk'ten de "Canımız, oğlumuz Harun Akaröz'ü kaybettik.Cenazesi 28 Temmuz pazar günü ikindi namazına müteakip Bodrum Gündoğan merkez camiinden, Gündoğan belde mezarlığına defnedilecektir." açıklaması geldi.
Safiye Soyman'ın biricik oğlu Harun'un hayatını kaybettiğini öğrenen pek çok ünlü isimse başsağlığı mesajı yayınlamayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde Dünya Güzellerim Tatilde programı için yeniden beraber kamera karşısına geçen Banu Alkan'ın herhangi bir başsağlığı mesajı paylaşımı yapmadığı gözlerden kaçmadı.
Acı haberin sosyal medyada hızla yayılmasına pek de aldırış etmiyormuş gibi görünen "Afrodit" Banu Alkan'ın art arda kendisini ve eşi Kemal Yıldız'ı paylaşması tepki topladı.
“Programdaki arkadaşınız Safiye Soyman bugün evlat acısı yaşadı. Sırası mı bu şimdi?” gibi birçok eleştiriye maruz kalan Afrodit'e gelen yorumlardan birkaçına da beraber bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın