Safiye Soyman'ın Acı Günü: Yıllardır Pamuklara Sardığı Oğlu Harun, 24 Yıllık MS Mücadelesini Kaybetti
Safiye Soyman'ın Acı Günü: Yıllardır Pamuklara Sardığı Oğlu Harun, 24 Yıllık MS Mücadelesini Kaybetti
27.07.2024 - 15:02
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'dan acı haber geldi. Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti.
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Henüz 13 yaşında, görücü usulü tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlenen Safiye Soyman'ın bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor.
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Oğlu Harun Akaröz, 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele veriyor. Safiye Soyman, oğlunun üstüne titrerken yıllardır takdir toplayan anneliğiyle de gündeme geliyor.
En son 15 Haziran günü kızının doğum gününü kutlayan Safiye Soyman çocuklarıyla bu pozu paylaşmıştı. Harun'un ise durumunun stabil olduğunun bilgisini vermiş, köy havasının daha iyi geleceğini düşündüğü için oğluna Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir ev yaptırmıştı.
Safiye Soyman'ın MS (Multipl Skleroz) hastası oğlu Harun'dan 24 yıllık mücadelenin ardından geçtiğimiz saatlerde acı haber geldi.
Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Gazetemagazin'in haberine göre Safiye Soyman haberi alınca "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda gitti. Oğlumun cenazesini aldırmaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım." ifadelerini kullanarak yürekleri burktu.
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