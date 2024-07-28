Modu Her An Değişen Mert Ramazan Demir, Olaylı Aşkı Afra Saraçoğlu'yla Ayrılığını İlk Kez Doğruladı!
Modu Her An Değişen Mert Ramazan Demir, Olaylı Aşkı Afra Saraçoğlu'yla Ayrılığını İlk Kez Doğruladı!
tv100 Magazin Hattı'ndan Doğukan Rişvan'ın özel haberine göre; oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını partneri Afra Saraçoğlu'yla ayrılığını ilk kez doğruladı.
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Yalı Çapkını'nın 'Seyran' ve 'Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi magazin gündemin en gözde konularından biri olmuştu.
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İlk zamanlarda ilişki yaşadıklarını her fırsatta reddedip bir türlü kabul etmeyen oyuncu çiftin denizde dudak dudağa görüntülenmesi her şeyi gerçekliğe kavuşturmuştu.
Bir türlü sessiz sakin bir ilişki yürütemeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde çıkan ihanet iddiaları ilişkiyi bitirse de ilerleyen dönemlerde yeniden bir araya gelmişlerdi.
Çalkantılı birlikteliklerinde her şey normale döndü derken ikilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakması "yine başladık" dedirtmişti.
Ayrılık haberlerinden sonra "Ne halim varsa gördüm" diyerek Saraçoğlu'na gönderme yaptığı düşünelen Demir'in paylaşımı çok konuşulmuştu.
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Tatilden İstanbul'a dönüş yapan Demir bu sefer de Cihangir'de görüntülendi. tv100 Magazin Hattı'ndan Doğukan Rişvan'ın özel haberine göre; "tatil yaramış" dedirtecek kadar keyifli haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu basın mensuplarıyla da sohbet etti.
Set sorularından sonra gelen Afra Saraçoğlu ayrılığı konusu hakkında sessizliğini bozan Mert Ramazan Demir "Her şey gördüğünüz, bildiğiniz gibi" diyerek ilk kez ayrılığı doğruladı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz: 👇
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