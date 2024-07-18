Afra Saraçoğlu'yla Ayrılıklarının Gerçekliği Tartışılan Mert Ramazan Demir'in Tripli Paylaşımı Dile Düştü!

Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık haberlerinden sonra ilk paylaşım yapan Demir'in 'ne halim varsa gördüm' notlu göndermeli paylaşımı dillere fena düştü!