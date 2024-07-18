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Afra Saraçoğlu'yla Ayrılıklarının Gerçekliği Tartışılan Mert Ramazan Demir'in Tripli Paylaşımı Dile Düştü!

Afra Saraçoğlu'yla Ayrılıklarının Gerçekliği Tartışılan Mert Ramazan Demir'in Tripli Paylaşımı Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.07.2024 - 14:02

Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık haberlerinden sonra ilk paylaşım yapan Demir'in 'ne halim varsa gördüm' notlu göndermeli paylaşımı dillere fena düştü!

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Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" ve "Ferit" karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki aşkının gerçeğe dönüşmesi gündemi epey bir etkilemişti hatırlarsanız.

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" ve "Ferit" karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in setteki aşkının gerçeğe dönüşmesi gündemi epey bir etkilemişti hatırlarsanız.

Gerçek hayatta ilişki yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen, buldukları her fırsatta da iddiaları yalanlayan ikili gözleri daha da üzerlerine çekmeyi başarmıştı.

Gerçek hayatta ilişki yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen, buldukları her fırsatta da iddiaları yalanlayan ikili gözleri daha da üzerlerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz yıl sezon arasıyla kendilerine denize atan Saraçoğlu ve Demir'in dudak dudağa görüntülenmeleri tüm taşları yerine oturtmuştu.

Geçtiğimiz yıl sezon arasıyla kendilerine denize atan Saraçoğlu ve Demir'in dudak dudağa görüntülenmeleri tüm taşları yerine oturtmuştu.

Bir dönem haklarında çıkan ihanet iddialarından sonra ayrıldıkları konuşulan çiftimiz daha sonra yeniden barışıp aynı evde yaşamaya başlamıştı.

Bir dönem haklarında çıkan ihanet iddialarından sonra ayrıldıkları konuşulan çiftimiz daha sonra yeniden barışıp aynı evde yaşamaya başlamıştı.

Bir ayrıl bir barış yürütülen ilişki hakkında geçtiğimiz gün bir bomba daha patlamıştı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Bir ayrıl bir barış yürütülen ilişki hakkında geçtiğimiz gün bir bomba daha patlamıştı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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Olaylı çiftin bir kez daha ayrılığı iddiaları gündemdeyken ilk kez paylaşım yapan taraf Mert Ramazan oldu.

Olaylı çiftin bir kez daha ayrılığı iddiaları gündemdeyken ilk kez paylaşım yapan taraf Mert Ramazan oldu.

"Ne halim varsa gördüm" notunu düşerek pek çok farklı halini art arda paylaşan ünlü oyuncunun "trip attığını" düşünenler yorumlara koştu.

"Ne halim varsa gördüm" notunu düşerek pek çok farklı halini art arda paylaşan ünlü oyuncunun "trip attığını" düşünenler yorumlara koştu.

Kimileri de bu karelerin Afra Saraçoğlu'na bir gönderme olarak düşündü:

Kimileri de bu karelerin Afra Saraçoğlu'na bir gönderme olarak düşündü:
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