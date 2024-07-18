Emir Sarıgül'ün Aşk-ı Memnu'dan Hallice Yasak Aşklarından Oluşan Özel Hayatına Dair Olay Detaylar!

'Bana 'Trafik kazasına kurban gidersin, bir gün bir yerde cesedin bulunur ve sana ne olduğunu bilemezler' gibi tehditler savurdu. Ailemi de ekonomik olarak batırma gücüne sahip olduğunu söyledi. Sonra ailemin de desteğiyle hukuki olarak özgürlüğümü elime alabildim.'