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Emir Sarıgül'ün Aşk-ı Memnu'dan Hallice Yasak Aşklarından Oluşan Özel Hayatına Dair Olay Detaylar!

Emir Sarıgül'ün Aşk-ı Memnu'dan Hallice Yasak Aşklarından Oluşan Özel Hayatına Dair Olay Detaylar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.07.2024 - 11:27

Mustafa Sarıgül'ün kaset iddiaları sonrası paylaşım yapan oğlu Emir Sarıgül yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı. 

Gelin Emir Sarıgül'ün bir dönem epey hareketli geçen özel yaşamına dair detaylara beraber bakalım...

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül gündemin olduğu kadar magazinin de çok konuştuğu isimlerdendi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül gündemin olduğu kadar magazinin de çok konuştuğu isimlerdendi.

1981 yılında dünyaya gelen Emir Sarıgül işletme üzerine eğitim alıp İngiltere'de master yaptıktan sonra inşaat sektörüne yönelmişti.

1981 yılında dünyaya gelen Emir Sarıgül işletme üzerine eğitim alıp İngiltere'de master yaptıktan sonra inşaat sektörüne yönelmişti.

Ülkeye dönüp pek çok iş yapan Emir Sarıgül, babası gibi siyasete girip Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevlerinde bulunmuştu.

Asıl özel hayat kısmı ise işte bu noktada başlıyor: Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2008 yılında evlenip dönemin örnek çiftlerinden olmuştu.

Asıl özel hayat kısmı ise işte bu noktada başlıyor: Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2008 yılında evlenip dönemin örnek çiftlerinden olmuştu.

Evliliklerinin henüz üçüncü yılında kızına hamile olduğu dönemde Emir Sarıgül tarafından ihanete uğradığını öğrenen Altınbaş, aile büyüklerinin çabasıyla araya girmesiyle eşini affetmişti. Ancak Fatoş Altınbaş evliliğini uzun süre korusa da ve ikili 2019'da boşanmıştı.

Evliliklerinin henüz üçüncü yılında kızına hamile olduğu dönemde Emir Sarıgül tarafından ihanete uğradığını öğrenen Altınbaş, aile büyüklerinin çabasıyla araya girmesiyle eşini affetmişti. Ancak Fatoş Altınbaş evliliğini uzun süre korusa da ve ikili 2019'da boşanmıştı.

Anlaşmalı ve gizlice yapılan boşanma işlemlerinden bir süre sonra ortaya bomba gibi iddialar atılmış ve magazin gündemi fena çalkalanmıştı. Dedikodulardan ilki Sibel Can'la ilgiliydi.

Anlaşmalı ve gizlice yapılan boşanma işlemlerinden bir süre sonra ortaya bomba gibi iddialar atılmış ve magazin gündemi fena çalkalanmıştı. Dedikodulardan ilki Sibel Can'la ilgiliydi.
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Emir Sarıgül'ün evli olduğu dönemlerde Sibel Can'la birliktelik yaşadığı öne sürülmüş ancak görsel bir kanıt sunulmamıştı.

Emir Sarıgül'ün evli olduğu dönemlerde Sibel Can'la birliktelik yaşadığı öne sürülmüş ancak görsel bir kanıt sunulmamıştı.

Fatoş Altınbaş'la boşandıktan sonra birlikte olduğu söylenen Sibel Can'la bir karesi beklenen Emir Sarıgül cephesinde bambaşka bir bomba patladı ve bu sefer de adı spiker Buket Aydın'la anılmaya başladı.

Fatoş Altınbaş'la boşandıktan sonra birlikte olduğu söylenen Sibel Can'la bir karesi beklenen Emir Sarıgül cephesinde bambaşka bir bomba patladı ve bu sefer de adı spiker Buket Aydın'la anılmaya başladı.

Aşk dedikodularının çıktığı dönemde eşinden yeni boşanmış olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'den ilk başta "sadece arkadaşız" mesajı verilse de bir süre sonra aşklarını gözler önünde yaşamaya başlamışlardı.

Aşk dedikodularının çıktığı dönemde eşinden yeni boşanmış olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'den ilk başta "sadece arkadaşız" mesajı verilse de bir süre sonra aşklarını gözler önünde yaşamaya başlamışlardı.

Taze aşkları manşetlere taşındıktan bir süre sonra Buket Aydın'ın hamile olduğu ve ikilinin dünyaevine gireceği dedikoduları yayıldı. Ancak Aydın bu söylentilerin de doğru olmadığını açıkladı.

Taze aşkları manşetlere taşındıktan bir süre sonra Buket Aydın'ın hamile olduğu ve ikilinin dünyaevine gireceği dedikoduları yayıldı. Ancak Aydın bu söylentilerin de doğru olmadığını açıkladı.

Bir dargın bir barışık yürütülen ilişkinin ömrü çok da uzun süreli olmadı. Birbirlerine yönelik göndermeli paylaşımlar da yaptılar tabii. Sonrasında ne oldu dersiniz? Emir Sarıgül, eski aşkı Sibel Can'la tatilde görüntülendi!

Bir dargın bir barışık yürütülen ilişkinin ömrü çok da uzun süreli olmadı. Birbirlerine yönelik göndermeli paylaşımlar da yaptılar tabii. Sonrasında ne oldu dersiniz? Emir Sarıgül, eski aşkı Sibel Can'la tatilde görüntülendi!
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Beyinleri yakan aşk üçgeninde, Sibel Can'la görüntüsü çıkan Emir Sarıgül sorularına sert çıkışan Aydın'dan "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" tepkisi gelmişti.

Beyinleri yakan aşk üçgeninde, Sibel Can'la görüntüsü çıkan Emir Sarıgül sorularına sert çıkışan Aydın'dan "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" tepkisi gelmişti.

Hatta bu yıl yaz tatili için gözlerden uzak olan Fransa'yı tercih eden Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisi, Gossip Pasta'ya gelen fotoğraf karesine göre, Nice Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Hatta bu yıl yaz tatili için gözlerden uzak olan Fransa'yı tercih eden Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisi, Gossip Pasta'ya gelen fotoğraf karesine göre, Nice Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Bu arada Fatoş Altınbaş'ın boşanmadan yıllar sonra yaptığı itirafı da görmezden gelmemek gerek. Takvim'in haberine göre, o süreçte Emir Sarıgül'ün psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Fatoş Hanım şunları söylemişti:

Bu arada Fatoş Altınbaş'ın boşanmadan yıllar sonra yaptığı itirafı da görmezden gelmemek gerek. Takvim'in haberine göre, o süreçte Emir Sarıgül'ün psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Fatoş Hanım şunları söylemişti:

'Bana 'Trafik kazasına kurban gidersin, bir gün bir yerde cesedin bulunur ve sana ne olduğunu bilemezler' gibi tehditler savurdu. Ailemi de ekonomik olarak batırma gücüne sahip olduğunu söyledi. Sonra ailemin de desteğiyle hukuki olarak özgürlüğümü elime alabildim.'

Bir dönem Sarıgül'e uzaklaştırma kararı aldırdığı bilinen Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül'ün arkadaşlarını arayıp "Sizin de başınıza kötü şeyler gelebilir" şeklinde tehditler savurduğunu da öne sürmüştü.

Bir dönem Sarıgül'e uzaklaştırma kararı aldırdığı bilinen Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül'ün arkadaşlarını arayıp "Sizin de başınıza kötü şeyler gelebilir" şeklinde tehditler savurduğunu da öne sürmüştü.

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