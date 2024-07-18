Emir Sarıgül'ün Aşk-ı Memnu'dan Hallice Yasak Aşklarından Oluşan Özel Hayatına Dair Olay Detaylar!
Emir Sarıgül'ün Aşk-ı Memnu'dan Hallice Yasak Aşklarından Oluşan Özel Hayatına Dair Olay Detaylar!
18.07.2024 - 11:27
Mustafa Sarıgül'ün kaset iddiaları sonrası paylaşım yapan oğlu Emir Sarıgül yine ve yeniden tüm gözleri üzerine topladı.
Gelin Emir Sarıgül'ün bir dönem epey hareketli geçen özel yaşamına dair detaylara beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül gündemin olduğu kadar magazinin de çok konuştuğu isimlerdendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1981 yılında dünyaya gelen Emir Sarıgül işletme üzerine eğitim alıp İngiltere'de master yaptıktan sonra inşaat sektörüne yönelmişti.
Asıl özel hayat kısmı ise işte bu noktada başlıyor: Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2008 yılında evlenip dönemin örnek çiftlerinden olmuştu.
Evliliklerinin henüz üçüncü yılında kızına hamile olduğu dönemde Emir Sarıgül tarafından ihanete uğradığını öğrenen Altınbaş, aile büyüklerinin çabasıyla araya girmesiyle eşini affetmişti. Ancak Fatoş Altınbaş evliliğini uzun süre korusa da ve ikili 2019'da boşanmıştı.
Anlaşmalı ve gizlice yapılan boşanma işlemlerinden bir süre sonra ortaya bomba gibi iddialar atılmış ve magazin gündemi fena çalkalanmıştı. Dedikodulardan ilki Sibel Can'la ilgiliydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emir Sarıgül'ün evli olduğu dönemlerde Sibel Can'la birliktelik yaşadığı öne sürülmüş ancak görsel bir kanıt sunulmamıştı.
Fatoş Altınbaş'la boşandıktan sonra birlikte olduğu söylenen Sibel Can'la bir karesi beklenen Emir Sarıgül cephesinde bambaşka bir bomba patladı ve bu sefer de adı spiker Buket Aydın'la anılmaya başladı.
Aşk dedikodularının çıktığı dönemde eşinden yeni boşanmış olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'den ilk başta "sadece arkadaşız" mesajı verilse de bir süre sonra aşklarını gözler önünde yaşamaya başlamışlardı.
Taze aşkları manşetlere taşındıktan bir süre sonra Buket Aydın'ın hamile olduğu ve ikilinin dünyaevine gireceği dedikoduları yayıldı. Ancak Aydın bu söylentilerin de doğru olmadığını açıkladı.
Bir dargın bir barışık yürütülen ilişkinin ömrü çok da uzun süreli olmadı. Birbirlerine yönelik göndermeli paylaşımlar da yaptılar tabii. Sonrasında ne oldu dersiniz? Emir Sarıgül, eski aşkı Sibel Can'la tatilde görüntülendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyinleri yakan aşk üçgeninde, Sibel Can'la görüntüsü çıkan Emir Sarıgül sorularına sert çıkışan Aydın'dan "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" tepkisi gelmişti.
Hatta bu yıl yaz tatili için gözlerden uzak olan Fransa'yı tercih eden Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisi, Gossip Pasta'ya gelen fotoğraf karesine göre, Nice Havalimanı'nda yakalanmıştı.
Bu arada Fatoş Altınbaş'ın boşanmadan yıllar sonra yaptığı itirafı da görmezden gelmemek gerek. Takvim'in haberine göre, o süreçte Emir Sarıgül'ün psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Fatoş Hanım şunları söylemişti:
Bir dönem Sarıgül'e uzaklaştırma kararı aldırdığı bilinen Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül'ün arkadaşlarını arayıp "Sizin de başınıza kötü şeyler gelebilir" şeklinde tehditler savurduğunu da öne sürmüştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın