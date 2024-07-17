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Şovlarıyla Nam Salan Ece Seçkin Açık Seçik Kıyafetleri Yüzünden Babasından Tepki Gördüğünü İtiraf Etti!

Şovlarıyla Nam Salan Ece Seçkin Açık Seçik Kıyafetleri Yüzünden Babasından Tepki Gördüğünü İtiraf Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.07.2024 - 16:15

Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla sıkça gündem olan Ece Seçkin bu sefer de PopCast programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı açık kıyafetleri yüzünden babasının kendisini arayıp tepki gösterdi itirafıyla dikkat çekti.

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Güzelliği, sesi ve listelerden düşmeyen şarkılarıyla büyük beğeni toplamaya devam eden Ece Seçkin hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

Güzelliği, sesi ve listelerden düşmeyen şarkılarıyla büyük beğeni toplamaya devam eden Ece Seçkin hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

Özellikle son dönemlerdeki konserlerinde sergilediği şovlarını bambaşka bir seviyeye taşıyan ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Özellikle son dönemlerdeki konserlerinde sergilediği şovlarını bambaşka bir seviyeye taşıyan ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Popüler şarkıcı Ece Seçkin'in gerek kliplerinde gerek sahnede gerekse günlük yaşamında giydiği kıyafetlerse zaman zaman kendisini manşete taşıyor.

Popüler şarkıcı Ece Seçkin'in gerek kliplerinde gerek sahnede gerekse günlük yaşamında giydiği kıyafetlerse zaman zaman kendisini manşete taşıyor.

Kimilerinin övgüler yağdırdığı kombinleri kimileri tarafından da "çok açık" ve "fazla cesur" bulunduğu için ağır toplara tutulabiliyor.

Kimilerinin övgüler yağdırdığı kombinleri kimileri tarafından da "çok açık" ve "fazla cesur" bulunduğu için ağır toplara tutulabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde PopCast programına konuk olan Ece Seçkin, tam da bu konu üzerine yaptığı itiraf gibi açıklamasıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde PopCast programına konuk olan Ece Seçkin, tam da bu konu üzerine yaptığı itiraf gibi açıklamasıyla gündem oldu.
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Seçkin iddialı bulunan kombinleri yüzünden babasından tepki gördüğünü “Babam, açık seçik bir kıyafetimi gördüğü zaman arayıp tepki veriyor. ‘Bunu giymemeliydin’ diyor." sözleriyle açıkladı.

Seçkin iddialı bulunan kombinleri yüzünden babasından tepki gördüğünü “Babam, açık seçik bir kıyafetimi gördüğü zaman arayıp tepki veriyor. ‘Bunu giymemeliydin’ diyor." sözleriyle açıkladı.

İşte o anlar... 👇

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