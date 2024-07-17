Hadise, Kendisini Dizi Sektörüne Dahil Eden Biricik Dostu Seda Bakan'a Övgüler Yağdırdı!
Hadise, Kendisini Dizi Sektörüne Dahil Eden Biricik Dostu Seda Bakan'a Övgüler Yağdırdı!
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Dillere dolanan şarkıları, kıpır kıpır konserleri ve sahne kostümleriyle gündemimizden düşmeyen Hadise magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri.
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Şarkıcılık kariyeriyle tanıdığımız Hadise'nin bu sefer dizi setlerinin tozunu attıracağı haberini de duyurmuştuk sizlere hatırlarsanız.
Dijital platformda yayınlanacak Esas Oğlan adlı dizi için oyunculuk dersleri almaya başladığını öğrendiğimiz Hadise'yi projeye ikna eden ismin de biricik dostu Seda Bakan olduğunu öğrenmiştik.
Ardından da gerçek hayatta olduğu gibi dizide de Hadise'nin en yakın arkadaşı rolünde Seda Bakan'ı izleyeceğimizi duymuştuk.
Arkadaşlıklarıyla cümle alemi gıpta ettiren Hadise ve Seda Bakan her önemli günde, her yeni çalışmalarında birbirlerinin arkasında durmayı ve desteklerini göstermeyi ihmal etmiyor.
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Hadise bu sefer de dostu Seda Bakan'ın son dizisi Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonunu izlerken duygu seli yaşadı.
"Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" diyen Hadise performansından yeniden etkilendiği Seda Bakan'a övgüler yağdırdı.
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