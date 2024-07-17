Yüzünü Gösterdiği İkizlerinden Birinin El Hareketini Gören Yasemin Tatlıses Taşı Hemen Baba İdo'ya Attı!

Oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzlerini ilk kez gösterdiği gününden bu yana daha sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses, son paylaşımında ikizlerinden birinin el hareketi çektiğini görünce topu hemen taze baba İdo Tatlıses'e attı.