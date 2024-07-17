Yüzünü Gösterdiği İkizlerinden Birinin El Hareketini Gören Yasemin Tatlıses Taşı Hemen Baba İdo'ya Attı!
Yüzünü Gösterdiği İkizlerinden Birinin El Hareketini Gören Yasemin Tatlıses Taşı Hemen Baba İdo'ya Attı!
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli ikilisi aşk yaşamaya başladığı günden beri favori çiftler arasına girdi. Sevilen ikili, 2017'de yelken açtıklarını aşklarını 2021 yılında nikah masasına taşımışlardı.
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Evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilmeye başlayan çift Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" haberiyle tüm sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Tatlıses ikilisi, 22 Ocak 2024 tarihinde jest yaparak babalarının da isimlerini verdikleri ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.
Dünyaya gelen ikizlerin de yer aldığı yürekleri sıcacık yapan pek çok poz paylaşılsa da bebişlerin yüzünü hiç görememiştik. Ta ki geçtiğimiz güne kadar...
Ağırlıklı olarak babaya ve dedeye benzetilen ikizlerin paylaşılan her karesi görenlerin yüzlerini gülümsetmeye devam etti tabii.
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İki bebek doğurmasına rağmen mükemmel fiziğiyle düşman çatlatan anne Yasemin geçtiğimiz gün yeni paylaşımıyla gözlerden kalpler çıkardı.
Bebek arabasına koyup poz verdiği ikizlerinden birinin (soldaki minik) el hareketini Yasemin Tatlıses'in bir takipçisi fark etti. 😂
Kullanıcının "Bebeğin el hareketi şaka mı" yorumunu görmezden gelmeyip kahkahalara boğulan Yasemin Tatlıses'ten ise "Hep babasından öğreniyor böyle şeyleri" cevabı geldi.
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