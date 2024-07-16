Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz'ın Villasını 16 Milyon Euro'ya Satışa Çıkardığı İddiası Yalanlandı!
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz'ın Villasını 16 Milyon Euro'ya Satışa Çıkardığı İddiası Yalanlandı!
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan villasını 16 milyon euroya satışa çıkardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Cemiyet hayatının sevilen isminden kısa sürede konuyla ilgili yalanlama paylaşımı geldi!
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Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz ikilisi 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızları dünyaya gelen çift 2016 yılında da anlaşmalı olarak boşamıştı.
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İş dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip edilen bir isim haline geldi.
Büyük bir Bodrum aşığı olduğu bilinen Zeynep Yılmaz'ın Latin-Güney Amerika tarzında döşediği villasını sürpriz bir kararla satışa çıkardığı haberi kısa sürede gündem oldu.
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; kendisine ait iç mimarlık şirketi olan Yılmaz’ın Cennet Koyu’ndaki Mandarin Sitesi’ndeki villasını 16 milyon eurodan (575 milyon 788 bin Türk Lirası ) satışa çıkardığı iddia edildi.
Aylık 200 bin lira civarında aidat ödediği iddia edilen villanın satışa çıkma dedikodularının yayılmasından sonra Zeynep Yılmaz'dan açıklama gecikmedi.
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Cankurt'un haberini ekran görüntüsü alan Zeynep Yılmaz "Yalan haber" başlığı attığı paylaşımında "Keşke bana bir sorsaydınız" diyerek iddialara nokta koydu!
Ardından da patili dotu Misi'nin villasında uyuduğu anları paylaştı...
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