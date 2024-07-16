Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz'ın Villasını 16 Milyon Euro'ya Satışa Çıkardığı İddiası Yalanlandı!

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan villasını 16 milyon euroya satışa çıkardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Cemiyet hayatının sevilen isminden kısa sürede konuyla ilgili yalanlama paylaşımı geldi!