Şovunu Yaptı: Zayıflayınca Havaya Giren Pelin Akil, Kocası ve Kızlarıyla Çıktığı Tatilden Olay Pozlar Paylaştı

Eşi Anıl Altan'la boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil kafa karıştırıcı yalanlamaların ardından ailesiyle tatile çıktı. Denizin keyfini çıkarırken bir hayli esmerleşen Pelin Akil'in bikinili pozlarıyla yine çok konuşuldu...