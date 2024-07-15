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Şovunu Yaptı: Zayıflayınca Havaya Giren Pelin Akil, Kocası ve Kızlarıyla Çıktığı Tatilden Olay Pozlar Paylaştı

Şovunu Yaptı: Zayıflayınca Havaya Giren Pelin Akil, Kocası ve Kızlarıyla Çıktığı Tatilden Olay Pozlar Paylaştı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.07.2024 - 17:24

Eşi Anıl Altan'la boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil kafa karıştırıcı yalanlamaların ardından ailesiyle tatile çıktı. Denizin keyfini çıkarırken bir hayli esmerleşen Pelin Akil'in bikinili pozlarıyla yine çok konuşuldu...

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Dizi setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisi uzun yıllar boyunca magazinin gözdesi oldular.

Dizi setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisi uzun yıllar boyunca magazinin gözdesi oldular.

Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan çift son günlerde sürekli gündemimizde fark ettiyseniz, bunun nedeni de oyuncu çiftin boşanacağı iddiası!

Alin ve Lina isminde ikiz kızları olan çift son günlerde sürekli gündemimizde fark ettiyseniz, bunun nedeni de oyuncu çiftin boşanacağı iddiası!

Pelin Akil'in tüm bu iddialardan sonra yaptığı "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an" açıklamasındaki "şu an" kısmı kafaları epeyce karıştırmıştı.

Pelin Akil'in tüm bu iddialardan sonra yaptığı "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an" açıklamasındaki "şu an" kısmı kafaları epeyce karıştırmıştı.

Havaların ısınmasıyla soluğu deniz kenarında alan çiftten gelen ve gelmeye de devam eden tatil pozları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasıysa kısa sürede ses getirdi.

Havaların ısınmasıyla soluğu deniz kenarında alan çiftten gelen ve gelmeye de devam eden tatil pozları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasıysa kısa sürede ses getirdi.

Tıpkı boşanma açıklaması gibi yine havada bir cevap veren ünlü oyuncudan yalanlama geldi:

Eşi Anıl Altan ve dünya tatlısı kızlarıyla poz vermelere doyamayan Pelin Akil'den bu sefer bikinili kareler geldi.

Eşi Anıl Altan ve dünya tatlısı kızlarıyla poz vermelere doyamayan Pelin Akil'den bu sefer bikinili kareler geldi.
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Tatilde güneşin keyfini doyasıya çıkarıp bronzlaşan Akil'in yeni pozlarını görenler soluğu yorumlarda aldı tabii.

Tatilde güneşin keyfini doyasıya çıkarıp bronzlaşan Akil'in yeni pozlarını görenler soluğu yorumlarda aldı tabii.

Kimilerinin övgü yağdırıp kimilerinin eleştirdiği pozların bazı iddialara cevap niteliğinde de olduğu düşünüldü.

Kimilerinin övgü yağdırıp kimilerinin eleştirdiği pozların bazı iddialara cevap niteliğinde de olduğu düşünüldü.
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Siz bu pozları nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Siz bu pozları nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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