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Yetmedi mi Bu Haller? Kanye West'in Eşi Bianca Censori Çıplağa Yakın Giyinişi Yine Gündem Oldu!

Yetmedi mi Bu Haller? Kanye West'in Eşi Bianca Censori Çıplağa Yakın Giyinişi Yine Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.07.2024 - 14:31

Beraber Los Angeles sokaklarında gezen Kanye West ve Bianca Censori ikilisi yine gündeme bomba gibi düştü. Bianca'nın yaka silktiren kıyafeti bir kez daha olay oldu!

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Kanye West ve Kim Kardashian çifti 2021 yılında açtıklarıyla boşanma davasıyla 7 yıllık evliliklerini bitirmek için adım atmış ve gündeme bomba gibi düşmüşlerdi.

Kanye West ve Kim Kardashian çifti 2021 yılında açtıklarıyla boşanma davasıyla 7 yıllık evliliklerini bitirmek için adım atmış ve gündeme bomba gibi düşmüşlerdi.

Dünyaca ünlü isimle 2022'de resmi olarak boşanmasından sonra epey değişik hallere bürünen Kanye West kendisinden yaşça küçük Bianca Censori ile evlenerek yine gündem olmayı başarmıştı.

Dünyaca ünlü isimle 2022'de resmi olarak boşanmasından sonra epey değişik hallere bürünen Kanye West kendisinden yaşça küçük Bianca Censori ile evlenerek yine gündem olmayı başarmıştı.

Kariyerlerinden çok enteresan hareketleri ve bi' garip giyim tarzlarıyla konuşulmaya başlanan ikili ne yapsa tepki toplamaya başladı.

Kariyerlerinden çok enteresan hareketleri ve bi' garip giyim tarzlarıyla konuşulmaya başlanan ikili ne yapsa tepki toplamaya başladı.

Eşi Bianca'yı riskli ve müstehcen kıyafetler giymeye zorladığı iddia edilen Kanye West'e olan tepkiler büyümeye devam ederken ikiliden yeni tuhaf ve cesur bulunan kombinlerle manşet olmayı başarıyor.

Eşi Bianca'yı riskli ve müstehcen kıyafetler giymeye zorladığı iddia edilen Kanye West'e olan tepkiler büyümeye devam ederken ikiliden yeni tuhaf ve cesur bulunan kombinlerle manşet olmayı başarıyor.

Kanye West ve eşi Bianca Censori bu seferde 100 bin dolarlık Cybertruck'larıyla Los Angeles'ta görüntülendi.

Kanye West ve eşi Bianca Censori bu seferde 100 bin dolarlık Cybertruck'larıyla Los Angeles'ta görüntülendi.
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Üzerinde neredeyse yok gibi duran bikini üstüyle gezen Bianca Censori bir kez daha yaka silktirmeyi başardı.

Üzerinde neredeyse yok gibi duran bikini üstüyle gezen Bianca Censori bir kez daha yaka silktirmeyi başardı.

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Siz bu ikili ve kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

Siz bu ikili ve kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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