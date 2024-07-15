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Cüneyd Efendi Yaktın Bizi: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Havuz Pozları Yine Birilerini Fena Yükseltti!

Cüneyd Efendi Yaktın Bizi: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Havuz Pozları Yine Birilerini Fena Yükseltti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.07.2024 - 13:12

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla gönülleri fetheden Mert Yazıcıoğlu sezonun yorgunluğunu tatilde atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün denizden çıkışıyla ortalığı ateşe veren karizmatik oyuncu bu sefer havuz pozlarıyla yıktı geçti!

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"Kayıp Şehir" ve "Karagül" dizileriyle ilk kez ekran karşısına çıkıp sonrasında birçok projede yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun "Aşk101" dizisindeki performansı gönülleri fethetmişti.

"Kayıp Şehir" ve "Karagül" dizileriyle ilk kez ekran karşısına çıkıp sonrasında birçok projede yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun "Aşk101" dizisindeki performansı gönülleri fethetmişti.

Yıldızını günden güne partalan yetenekli oyuncu hem kariyeri hem de aşk hayatıyla magazinin gözdesi oldu. Hatırlarsınız, Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla ayrılığı ve perde arkası iddiaları büyük ses getirmişti.

Yıldızını günden güne partalan yetenekli oyuncu hem kariyeri hem de aşk hayatıyla magazinin gözdesi oldu. Hatırlarsınız, Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla ayrılığı ve perde arkası iddiaları büyük ses getirmişti.

Şimdilerde FOX/NOW ekranlarında yayınlanan popüler dizi Kızıl Goncalar'da "Cüneyd Efendi" karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun bu rolüyle hayranlarını hızla arttırdığını söylesek de yanlış olmaz!

Şimdilerde FOX/NOW ekranlarında yayınlanan popüler dizi Kızıl Goncalar'da "Cüneyd Efendi" karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun bu rolüyle hayranlarını hızla arttırdığını söylesek de yanlış olmaz!

Sosyal medya kullanımıyla da gözlerden kalpler çıkaran yakışıklı oyuncu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun yorgunluğunu arkadaşları Can Atak ve Burak Dadak'la çıkarıyor.

Sosyal medya kullanımıyla da gözlerden kalpler çıkaran yakışıklı oyuncu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun yorgunluğunu arkadaşları Can Atak ve Burak Dadak'la çıkarıyor.

Sıcak hava, deniz, kum ve güneşin tadını Bodrum'da çıkaran Mert Yazıcıoğlu'nun denizden çıkarken çekilen görüntüleri epey dikkat çekti hatırlarsınız.

Sıcak hava, deniz, kum ve güneşin tadını Bodrum'da çıkaran Mert Yazıcıoğlu'nun denizden çıkarken çekilen görüntüleri epey dikkat çekti hatırlarsınız.

Detayları da burada vermiştik:

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Başarılı oyuncu bu sefer de 2.4 milyon takipçili Instagram hesabından yeni havuz pozlarını paylaştı.

Başarılı oyuncu bu sefer de 2.4 milyon takipçili Instagram hesabından yeni havuz pozlarını paylaştı.

Art arda ve siyah-beyaz paylaşılan fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken kimilerini de fena yükseltti.

Art arda ve siyah-beyaz paylaşılan fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken kimilerini de fena yükseltti.

Hadi gelin kimler neler demiş bi' görelim....

Hadi gelin kimler neler demiş bi' görelim....
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Bu pozlar sonrası sizi de yorumlara bekliyoruz...

Bu pozlar sonrası sizi de yorumlara bekliyoruz...

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