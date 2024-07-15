Kardeşi Cezaevindeyken Tatilin Keyfini Çıkaran Nihal Candan Eleştiriler Sonrası Bi' Tuhaf Açıklamada Bulundu

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan, tahliyesiyle de büyük tepki çeken Nihal Candan bu sefer de deniz sefası paylaşımlarıyla olay oldu. Tatil pozlarının eleştirilmesi üzerine dayamayan Candan'dan 'ne alaka?' dedirten açıklama geldi.