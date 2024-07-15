Kardeşi Cezaevindeyken Tatilin Keyfini Çıkaran Nihal Candan Eleştiriler Sonrası Bi' Tuhaf Açıklamada Bulundu
Kardeşi Cezaevindeyken Tatilin Keyfini Çıkaran Nihal Candan Eleştiriler Sonrası Bi' Tuhaf Açıklamada Bulundu
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan, tahliyesiyle de büyük tepki çeken Nihal Candan bu sefer de deniz sefası paylaşımlarıyla olay oldu. Tatil pozlarının eleştirilmesi üzerine dayamayan Candan'dan 'ne alaka?' dedirten açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İşte Benim Stilim adlı moda programıyla hayatımıza girmişti. Yarışmadan sonra da fenomenliğe soyunan ikilinin şatafatlı hayatı pek çok kişinin de gözüne batmaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından bir süre sonra dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
26 Mart 2024 tarihinde cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın başta 37 kiloya düşüp anoreksiya teşhisi konulması ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği öğrenilmiş sonrasında gelen açıklamada, kendisinin örgüt içerisindeki konumu ve katıldığı eylem sayısı gibi nedenler yüzünden serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Tahliyesiyle büyük bir tartışma başlatan Nihal Candan'ın eski ışıltılı hayatına dönmesi çok uzun sürmedi. Botokslar, partiler, gezmeler-tozmaların yanında kendini camilere de veren Candan'dan kapanmak istediğini belirten bir de açıklama geldi.
Her hareketiyle ayrı bir olaya imza atan Nihal Candan bu sefer de tatil pozuyla gündeme oturuverdi. Elbisesiyle kendisini denize bıraktığı anlara epey yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sayısız kullanıcının "Bu nasıl bir adalet?" diyerek ses çıkardığı paylaşımlara gelen eleştiriler kısa sürede çığ gibi büyüyünce fenomenden sitemli bir açıklama geldi.
"Kime ne yaptım bilmiyorum ama kanınız soğusun artık yeter. Ecelimle ölmek, ahlaklı yaşayarak Kur'an'da geçen adın cennetlerine gitmek istiyorum" diyen Candan işlemediği suç yüzünden 5 ay "fare deliğinde" kaldığının da altını çizdi.
"Hafif ironi içerir" diyerek not düştüğü açıklamasında kocasının kendisini terk ettiğini yazan Nihal Candan paylaşımlarını da kısa sürede profilinden sildi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın