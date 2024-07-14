24 Yıl Hapsi İstenirken Tahliye Olan Nihal Candan Tatil Pozlarıyla Gündem Oldu: "Bu Hayatı Sen Yaşıyorsun"
24 Yıl Hapsi İstenirken Tahliye Olan Nihal Candan Tatil Pozlarıyla Gündem Oldu: "Bu Hayatı Sen Yaşıyorsun"
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, tutuksuz yargılanmak üzere 37 kilo tahliye olan Nihal Candan eski günlerini aratmıyor. Nihal Candan'ın tatil pozları, sosyal medyada gündem oldu.
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Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 26 Mart 2024’te cezaevinden tahliye edilmişti.
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Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği haberleri sonrası ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama gelmişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nihal Candan’ın tahliyesinde sağlık sorunlarının birinci neden olmadığını duyurmuştu.
Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan ise son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti.
"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." sözleri sonrası Nihal Candan'dan bu kez deniz pozu ile gündemde.
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Deniz kenarından güneşlenirken fotoğrafını da atan Nihal Candan'a takipçileri "Ne güzel hayat", "Bu hayatı sen yaşıyorsun", "E hani kapanıyordun?" gibi yorumlarla karşılık verdi.
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